Καθώς οι πλατφόρμες streaming επενδύουν όλο και περισσότερο σε νέο περιεχόμενο, προσθέτοντας νέες σειρές κάθε εβδομάδα, θέλει πολύ «ξεσκόνισμα» για να ξεχωρίσεις την ήρα απ’ το σιτάρι. Γι’ αυτό και για άλλη μια φορά, κάναμε τη δύσκολη δουλειά και ξεχωρίσαμε τις καλύτερες ολοκαίνουριες ξένες σειρές εκεί έξω. Εσείς απλά πατήστε το play.

Masters of the Air

Αυτό το επικό δράμα, το οποίο βρισκόταν στα σκαριά εδώ και περίπου μια δεκαετία, ολοκληρώνει την τριλογία των Steven Spielberg και Tom Hanks για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια με μια συναρπαστική πολεμική ιστορία στο «Band of Brothers» και συνεχίστηκε με το «The Pacific» (2010). Βασισμένο σε ο «Masters of the Air» ακολουθεί ακριβώς αυτό το πρότυπο, ακολουθώντας μια μεγάλη αλλά δεμένη ομάδα πιλότων της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ καθώς αναλαμβάνουν επικίνδυνες εναέριες αποστολές.

Βασισμένη στο περίφημο βιβλίο του Donald L. Miller, η εννέα επεισοδίων σειρά του Apple TV αφηγείται την ιστορία των πιλότων που έφεραν τον πόλεμο στο κατώφλι του Χίτλερ. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ο ταγματάρχης Gale «Buck» Cleven και ο ταγματάρχης John «Bucky» Egan, , τους οποίους υποδύονται ο Austin Butler (Elvis) και ο Callum Turner (The Boys in the Boat) αντίστοιχα.

Συνολικά, το καστ είναι τόσο εντυπωσιακά πλούσιο που οι τίτλοι τέλους είναι γεμάτοι με πλάνα ηθοποιών, όπως είναι για παράδειγμα ο Ncuti Gatwa (Sex Education, Doctor Who) και η Bel Powley (The Morning Show, A Small Light) που δεν συναντάμε καν μέχρι να φτάσουμε πολύ μακριά στην ιστορία. Όσο για την παραγωγή, είναι τόσο θεαματική όσο μπορεί να ήδη να φαντάζεστε.

Η σειρά «Masters of the Air» προβάλλεται στο Apple TV από τις 26/01.

Expats

Βασισμένη στο μυθιστόρημα «The Expatriates» της Janice Y.K. Lee του 2016, αυτή η νέα σειρά έξι επεισοδίων αφηγείται την ιστορία μιας διεθνούς κοινότητας που ζει στο Χονγκ Κονγκ. Χρονικά τοποθετημένη στο 2014, την εποχή των μαζικών διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ, η σειρά «Expats» χειρίζεται με τρόπο έντεχνο τις τρομερές εξελίξεις της πλοκής της.

Σε σκηνοθεσία της Lulu Wang (The Farewell), το Expats περιστρέφεται κυρίως γύρω από τρεις Αμερικανίδες που ζουν στο Χονγκ Κονγκ – τη Margaret (Nicole Kidman), τη Hilary (Sarayu Blue) και τη Mercy (Ji-young Yoo). Οι ζωές των τριών γυναικών διασταυρώνονται μετά από μια ξαφνική οικογενειακή τραγωδία. Αυτό που ανεβάζει τη σειρά πέρα από μια δυνητικά γλυκανάλατη πλοκή είναι η λεπτή αίσθηση της σύνδεσης που δημιουργεί η Wang, όχι μόνο μεταξύ των κεντρικών χαρακτήρων, αλλά και μεταξύ των ομογενών και του ποικιλόμορφου, πολυπληθούς, πολιτικά επισφαλούς αστικού νησιού που έχουν επιλέξει να εγκατασταθούν.

Το «Expats» είναι η πρώτη τηλεοπτική σειρά της βραβευμένης στο Sundance Lulu Wang, η οποία αυτή τη φορά, πέρα από τη σκηνοθεσία, αναλαμβάνει και ρόλο σεναριογράφου, showrunner και εκτελεστικής παραγωγού. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως η αφήγηση δεν εξελίσσεται γραμμικά, δίνοντας στην ιστορία την απαραίτητη πολυπλοκότητα.

Η σειρά «Expats» προβάλλεται στο Prime Video από 26/01.

Griselda

Η «Griselda», η νέα σειρά έξι επεισοδίων του Netflix με πρωταγωνιστές τη Sofia Vergara, τον Alberto Guerra και την Juliana Aiden Martinez, είναι μια μυθοποιημένη εξιστόρηση της ανόδου της Κολομβιανής εμπόρου ναρκωτικών Griselda Blanco στην κορυφή της δύναμης τη δεκαετία του ’70 και του ’80.

Η Blanco χάραξε μια θέση στην κορυφή του ανδροκρατούμενου παράνομου εμπορίου ναρκωτικών, κατέχοντας την αγορά του λαθρεμπορίου στη Νότια Φλόριντα. Ήταν διαβόητα βίαιη, διαπράττοντας και διατάσσοντας δεκάδες δολοφονίες κατά τη διάρκεια της ζωής της. Αυτό το γεγονός την έκανε να εμπνέει το σεβασμό, αν όχι το θαυμασμό, των αντιπάλων της.

Τη σύλληψη και τη συμπαραγωγή της σειράς υπογράφουν, μεταξύ άλλων, η Vergara και ο βετεράνος showrunner και παραγωγός Eric Newman, ο οποίος, όπως δήλωσε πρόσφατα, βλέπει το «Griselda» ως τον «εξελικτικό απόγονο» του «Narcos». Καλοφτιαγμένη και εύρυθμη, η σειρά δεν περιλαμβάνει ούτε μία αδύναμη ερμηνεία. Kι επιπλέον, λειτουργεί ως άλλη μία υπενθύμιση του τι μπορεί να κάνει η Vergara.

Η σειρά «Griselda» προβάλλεται στο Netflix από 25/01.

A Real Bug’s Life

Ο συναρπαστικός κόσμος των εντόμων αποτελούσε ανέκαθεν αντικείμενο γοητείας, αλλά η πρωτοποριακή σειρά ντοκιμαντέρ «A Real Bug’s Life» οδηγεί αυτή την περιέργεια σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η νέα αυτή σειρά του Disney+ σε συνεργασία με το National Geographic είναι κάτι σαν live-action προσαρμογή της ταινίας κινουμένων σχεδίων της Pixar «A Bug’s Life». Αλλά κι όχι ακριβώς.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων του 1998 γιόρτασε πέρυσι την 25η επέτειό της και το National Geographic αποφάσισε να τιμήσει την περίσταση με ένα νέο επιστημονικό ντοκιμαντέρ. Όπως και στην ταινία της Pixar, τα ζουζούνια (και τα παρακείμενα πλάσματα) είναι οι κύριοι χαρακτήρες εδώ. Τα 10 επεισόδια αφηγούνται τις ιστορίες τους καθώς παλεύουν να επιβιώσουν στα ενδιαιτήματά τους, καταγράφοντας παράλληλα ολόκληρα οικοσυστήματα: τους δρόμους της πόλης, ένα αγρόκτημα, ένα τροπικό δάσος, μια αυλή στο Τέξας και την αφρικανική σαβάνα, για παράδειγμα.

Με αφηγήτρια την πολυτάλαντη Awkwafina, η σειρά δεν παρουσιάζει απλώς τη ζωή των εντόμων, αλλά βυθίζει τους θεατές στον κόσμο τους μέσω της μαγείας της προηγμένης τεχνολογίας. Στο επίκεντρο του «A Real Bug’s Life» βρίσκεται μια σειρά από πρωτοποριακές τεχνικές και εξοπλισμούς κινηματογράφησης που μας επιτρέπουν να βιώσουμε τον κόσμο από την οπτική γωνία ενός εντόμου. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και άκρως πρωτοποριακό. Και, επιπλέον, είναι μια σειρά για όλη την οικογένεια.

Η σειρά ντοκιμαντέρ «A Real Bug’s Life» προβάλλεται στο Disney+.