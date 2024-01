Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να εγκρίνει τα πρωτόκολλα προσχώρησης για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να εγκρίνει τα πρωτόκολλα ένταξης για την ένταξη της Σουηδίας στο NATO. Η ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία θα την κάνει ισχυρότερη και πιο ενωμένη από ποτέ».

The United States applauds the Turkish parliament’s decision to approve the accession protocols for Sweden’s membership into @NATO. Sweden’s membership in the Alliance will make it stronger and more united than ever.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 24, 2024