Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός Gary Graham, γνωστός για τον ρόλο του στο «Star Trek: Enterprise». Ο ηθοποιός πέθανε σε νοσοκομείο στο Σποκέιν της Ουάσινγκτον από καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με την επί 25χρόνια σύζυγό του, Becky Graham.

Η Susan Lavelle, πρώην σύζυγος του Graham, επιβεβαίωσε την είδηση θανάτου του σε μια ανάρτηση στο Facebook. Η Becky ήταν μαζί του όταν πέθανε, έγραψε η Lavelle στην ανάρτησή της.

«Με βαθιά θλίψη σας κάνω γνωστό ότι ο Gary Graham, ο πρώην σύζυγός μου, καταπληκτικός ηθοποιός και πατέρας του πανέμορφου παιδιού μας, Haylee Graham, πέθανε σήμερα. Είμαστε συντετριμμένοι, ειδικά η κόρη μας Haylee. Η σύζυγός του, Becky ήταν δίπλα του», έγραψε η Susan Lavelle.

«Γνώρισα τον Gary όταν ήμουν μόλις 20 ετών και ήταν συμπρωταγωνιστής στην τηλεοπτική σειρά, Alien Nation. Είχε ήδη παίξει σε ταινίες όπως το «All The Right Moves» με τον Tom Cruise. Φυσικά, ο Gary έχει πολλά περισσότερα εύσημα. Ο Gary ήταν αστείος, με σαρκαστικό χιούμορ αλλά και ευγενικός, αγωνιζόταν για αυτό που πίστευε, ήταν πιστός Χριστιανός και ήταν τόσο περήφανος για την κόρη του, Haylee».

Και καταλήγει: «Όλο αυτό ήταν τόσο ξαφνικό, γι’ αυτό προσευχηθείτε για τον κόρη μας Haylee. Πέταξε ψηλά στους ουρανούς Gary! Σε ευχαριστώ για το ταξίδι μας και για τα δώρα που μου άφησες στην υποκριτική, την αγάπη μου για τα άλογα και κυρίως για την κόρη μας».

Συγκινητική και η ανάρτηση της κόρης του, Haylee. «Αυτό θα παραμείνει ως ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έδωσε ποτέ ο Κύριος… η ευκαιρία να σε έχω στην ταινία μου, μπαμπά…» έγραψε κάτω από την κοινή τους φωτογραφία στο Facebook.

«Ήταν παθιασμένος με αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό, κυνήγησε την αλήθεια και την υποστήριξε με θάρρος. Ήταν πατριώτης και τιμούσε αυτή τη χώρα. Είχε πάντα ένα αστείο, μια ατάκα, μια αστεία παρατήρηση για να φωτίζει τις συζητήσεις και, ταυτόχρονα, ήταν ένας στοχαστής και ακροατής, που είχε τόση σοφία και διορατικότητα να προσφέρει […] Όταν εξέφραζε πόσο περήφανος ήταν για μένα, έλεγε: «Η καρδιά μου πετάει σαν αετός». Λοιπόν, μπαμπά, τώρα εσύ πετάς με τους αετούς» έγραψε, μεταξύ άλλων, σε άλλη ανάρτησή της.

Ο Graham, που γεννήθηκε στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια στις 6 Ιουνίου 1950, είχε μια επιτυχημένη καριέρα στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 με εμφανίσεις σε σειρές όπως «The Incredible Hulk», «Starsky and Hutch», «Police Woman» και «Eight Is Enough», Επίσης, άφησε το στίγμα του στον κινηματογράφο με ρόλους στις ταινίες «The Spy Within», «The Last Warrior», «The Arrogant», «All the Right Moves», «Robot Jox» και «Steel».

Ο Graham έπαιξε τον Soval σε 12 επεισόδια του «Star Trek: Enterprise» και τον Tanis σε ένα επεισόδιο του «Star Trek: Voyager». Στη συνέχεια, μετά το ρόλο του στο «Enterprise», εντάχθηκε στα fan-made projects του «Star Trek», συμπεριλαμβανομένου του «Star Trek: Of Gods And Men».