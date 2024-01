Ιστορικές στιγμές ζει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Συρίας με προπονητή τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ, αφού μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Ινδίας προκρίθηκε για πρώτη φορά στη νοκ άουτ φάση του Κυπέλλου Εθνών Ασίας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση. Είμαι περήφανος για τους παίκτες επειδή κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες και δεν δίστασαν να κάνουν θυσίες. Μπήκαμε στο παιχνίδι με ένα σκοπό. Να νικήσουμε και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε εδώ, αλλά να προχωρήσουμε όσο μακρύτερα γίνεται στη διοργάνωση» ανέφερε ο έμπειρος κόουτς.

Μόλις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του τόσο ο μεταφραστής του, όσο και ο δημοσιογράφος που του έπαιρνε τις δηλώσεις δεν άντεξαν και ξέσπασαν σε κλάματα από τη συγκίνηση της στιγμής.

🇸🇾 Syria’s translator and interviewer couldn’t hold back the tears after they qualified for the Asian Cup Round of 16.

Manager Héctor Cúper wasn’t quite as emotional.pic.twitter.com/isREKgV1pT

— COPA90 (@Copa90) January 23, 2024