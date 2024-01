Μία γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα σε επίθεση με αυτοκίνητο που εμβόλισε πεζούς κοντά στο Τελ Αβίβ, στη Ραανάνα, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Meir όπου διακομίστηκε μετά την επίθεση, κατά την οποία τουλάχιστον άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Η γυναίκα έφθασε σε κρίσιμη κατάσταση αφού χτυπήθηκε και υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειές μας για ανάνηψη», προσέθεσε σε ανακοίνωση το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η επίθεση με εμβολισμό αυτοκινήτου και μαχαίρωμα πραγματοποιήθηκε από έναν δράστη που επιτέθηκε σε ανθρώπους σε πολλά σημεία, αναφέρει το Κανάλι 12.

Κατά τις ίδιες πηγές ο ύποπτος φέρεται να μαχαίρωσε έναν οδηγό πριν κλέψει το αυτοκίνητό του και το οδηγήσει πάνω σε τρία άτομα.

Στη συνέχεια κόλλησε και εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, οπότε έκλεψε ένα δεύτερο όχημα και συνέχισε, οδηγώντας στην οδό Αχούζα και εμβολίζοντας τουλάχιστον άλλη μια ομάδα ανθρώπων, αναφέρει το κανάλι.

⭕ In a breaking incident in Tel Aviv, at least 19 settlers were wounded in a potential resistance run-over and stabbing operation in Ra’anana. Four are in serious condition, and early reports suggest one person is dead.

Further details are still emerging. pic.twitter.com/t1bnus4Rqm

