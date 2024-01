Εν μια νυκτί ο Erik Spoelstra έγινε ο δεύτερος πιο καλοπληρωμένος προπονητής στο NBA. Κέρδισε με το σπαθί του μια οκταετή επέκταση του συμβολαίου του με τους Miami Heat και θα αμείβεται εφεξής για κάθε χρόνο με 15 εκατομμύρια δολάρια. Είναι, μάλιστα, η πιο κερδοφόρα, σε βάθος χρόνου, σύμβαση για προπονητή στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδά).

Τον ίδιο προπονητή, το μακρινό πια 2010 και περισσότερα από 13 χρόνια πριν, ο Lebron James είχε αποπειραθεί να τον οδηγήσει αδίστακτα στο «ταμείο ανεργίας».

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, γιατί έχει ξεχωριστή αξία το τι είχε προηγηθεί και πως ο Spoelstra έγινε αυτό που είναι σήμερα.

Το καλοκαίρι του 1995 ο Αμερικανο-φιλιππινέζος κόουτς (που τιμά πάντα τις ρίζες του και δεν τις απαρνείται) είχε βρεθεί μπροστά σ’ ένα τεράστιο δίλημμα. Όπως έχει ομολογήσει σε συνέντευξή του ήταν «πιθανόν η πιο ζόρικη απόφαση που είχα κληθεί να πάρω στη ζωή μου» έως και σήμερα.

Γεννημένος την 1η Νοεμβρίου του 1970 ήταν 24 στα 25 όταν ως εν ενεργεία ακόμη παίκτης μπάσκετ στη β’ κατηγορία της Γερμανίας (και φέρελπις κόουτς τμημάτων υποδομής) βρέθηκε να έχει στα χέρια του μια πρόταση συνεργασίας από τους Heat. Του είχαν προτείνει να αναλάβει τον ρόλο του αναλυτή των βίντεο.

Είχε αποφασίσει να την απορρίψει. Μέχρι τη στιγμή που συνομίλησε με τη μεγαλύτερη -και μοναδική- αδερφή του, Monica. «Τι στο διάολο σκέφτεσαι;» τον είχε ρωτήσει πάνω κάτω. «Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να βρεθείς στο NBA; Επειδή ο μπαμπάς είναι εκεί (σ.σ ο Jon Spoelstra υπήρξε παραγοντικό στέλεχος των Blazers, Nuggets, Nets) δεν σημαίνει πως είναι εύκολο. Να έχεις δουλειά σε αυτόν τον μπασκετικό κόσμο; Θα πρέπει να είσαι ηλίθιος».

Την επόμενη ημέρα ο Βενιαμίν του σπιτιού ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για το μέλλον του. «Άλλαξα γνώμη», τους είπε αιφνιδιάζοντάς τους κι εκείνη τη στιγμή άφηνε οριστικά πίσω του την όποια, μικρή, πιθανότητα να κάνει καριέρα ως επαγγελματίας παίκτης για να ενταχθεί στο σταφ μιας ομάδας του κορυφαίου πρωταθλήματος. Ήταν επιλογή του Chris Wallace, διευθυντή προσωπικού, ο οποίος είχε πείσει στο μεταξύ τον GM, Dave Wohl.

