Οι Commanders βρήκαν τον commander τους. Πολύ πιθανό. Το βιογραφικό και τα εχέγγυα προκειμένου να πετύχει άλλη μια αθλητική υπέρβαση, βασισμένη στο ένστικτο και στους αριθμούς, ο Bob Myers τα διαθέτει αναμφίβολα.

Πρόκειται, άλλωστε, για τον πιο επιδραστικό παράγοντα μπάσκετ της τελευταίας δεκαετίας παγκοσμίως. Τον GM που οραματίστηκε και -με τις κατάλληλες κινήσεις- υλοποίησε το πρωταθληματικό πρότζεκτ των Golden State Warriors, όντας ο ιθύνων νους των όσων θαυμαστών συνέβησαν από το 2012 ως το 2023.

Από τη Δευτέρα (8/1) ο 48χρονος Καλιφορνέζος μπασκετάνθρωπος είναι αυτός που θα αμείβεται για να συμβουλεύει εφεξής τον ιδιοκτήτη Josh Harris προς όφελος της ομάδας που εκπροσωπεί την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον στο NFL. Θα ‘ναι επί της ουσίας αυτός που θα αποφασίσει για τον νέο χεντ κόουτς, μετά την απόλυση του Ron Rivera, κι όσους θα τον πλαισιώσουν συμπληρώνοντας το τιμ.

Κι επειδή ο (πρώην δίμετρος φόργουορντ του UCLA και κατόπιν ατζέντης παικτών) Myers έρχεται από τα παρκέ του μπάσκετ και ακολούθως τα στούντιο του ESPN ως αναλυτής αγώνων, δίπλα του θα έχει μια θρυλική παραγοντική μορφή του αμερικάνικου ποδοσφαίρου: τον 61χρονο Rick Spielman με την 25ετή θητεία στους Minnesota Vikings.

Πόσο εφικτό είναι να συνεργαστούν, αλλά και να παράγουν αποτέλεσμα θα αποτυπωθεί στην πράξη. Η αποστολή κρύβει πολλές δυσκολίες κι η πορεία θα είναι σε δρόμο κακοτράχαλο. Ιδού όμως και η πρόκληση που έψαχνε ο Myers για να επιστρέψει στη δράση, έχοντας παραιτηθεί από τους Warriors τον Μάιο του 2023.

Ο δις βραβευμένος GM είχε πρωτοπροσληφθεί τον Απρίλιο του 2011, ως συνεργάτης του Larry Riley, αλλά μέσα σ’ ένα χρόνο είχε πείσει τον οργανισμό ότι αξίζει να ηγηθεί του front office. Σε αυτά μάλιστα τα έντεκα χρόνια έλαβε αποφάσεις που ευνόησαν τον οργανισμό και προκάλεσαν την αγωνιστική έκρηξή του με τέσσερα δαχτυλίδια, συνολικά έξι συμμετοχές σε τελικούς και το απόλυτο ρεκόρ ομάδας σε κανονική περίοδο (73-9).

Πολύ συνοπτικά, προσέλαβε για προπονητή τον Steve Kerr, προτίμησε ν’ ανανεώσει το συμβόλαιο του Klay Tompson αντί να τον ανταλλάξει, διάλεξε τον Draymont Green στο νο35 του NBA Draft, έπεισε τον Kevin Durant να μετακομίσει στο Όκλαντ και πάντα έβρισκε ελεύθερους παίκτες που ταίριαζαν στην κοσμοθεωρία των Warriors.

Γι’ αυτό και είχε αναγορευτεί εκτελεστικός πρόεδρος του οργανισμού.

Bob Myers run as the leader of our Basketball Operations group was historic. pic.twitter.com/P3uydap7q6

— Golden State Warriors (@warriors) May 30, 2023