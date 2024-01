Το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους εξετάζει η Αστυνομία μετά τη σύγκρουση του αεροσκάφους της Japan Airlines με αεροσκάφος της ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά, με τους 379 επιβάτες του Airbus A350 να γλιτώνουν από θαύμα και τα πέντε μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους De Havilland Dash-8 της ακτοφυλακής, που πήγαινε βοήθεια στους σεισμοπαθείς, να χάνουν τη ζωή τους.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έχει συσταθεί ειδική μονάδα η οποία ερευνά τον διάδρομο προσγείωσης- απογείωσης και σκοπεύει να πάρει καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έγινε ανθρώπινο λάθος», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κομπαγιάσι πρώην πιλότος της JAL. «Σε γενικές γραμμές επιτρέπεται μόνο σε ένα αεροσκάφος να εισέλθει στον διάδρομο, αλλά, παρά το γεγονός ότι δόθηκε άδεια προσγείωσης, το αεροσκάφος της ακτοφυλακής βρισκόταν στον διάδρομο», πρόσθεσε.

Σήμερα αναμένεται στην Ιαπωνία ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ερευνών και Αναλύσεων (BEA) πολιτικής αεροπορίας, προκειμένου να συμβάλει στην έρευνα για τη σύγκρουση. Η γαλλική BEA συμμετέχει στις τεχνικές έρευνες σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, ως υπηρεσία της χώρας κατασκευής του αεροσκάφους. Και η Airbus ανακοίνωσε ότι θα στείλει ομάδα ειδικών για να προσφέρουν «τεχνική βοήθεια» στο ιαπωνικό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών (JTSB), που είναι αρμόδιο για την έρευνα.

Χθες (2/1) ακυρώθηκαν μετά το δυστύχημα οι εσωτερικές πτήσεις στο αεροδρόμιο Χανέντα, αλλά οι περισσότερες διεθνείς έγιναν. Σήμερα παραμένουν τα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές πτήσεις, με περίπου 70 να έχουν ακυρωθεί το πρωί.

