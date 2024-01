Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής διαμαντιών στον κόσμο προστέθηκε στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικότερα, η ΕΕ προσέθεσε τη ρωσική εταιρεία, Alrosa, καθώς και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, τον Πάβελ Αλεξέγεβιτς Μαρίνιτσεφ, στον κατάλογο των κυρώσεών της, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

«Βάσει της απαγόρευσης που εισαγάγαμε για τα διαμάντια με το 12ο πακέτο κυρώσεων, η ΕΕ περιέλαβε σήμερα στον κατάλογο την Alrosa, τη μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης διαμαντιών στον κόσμο, και τον διευθύνοντα σύμβουλό της», ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοσέπ Μπορέλ.

In line with the diamond ban we have introduced with the 12th package of #sanctions, the EU today lists Alrosa, the largest diamond-mining company in the world & its CEO.

This is part of our coordinated efforts at @G7 level to deprive Russia of this important revenue source. https://t.co/FatCbq4Iit

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024