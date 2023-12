New York Times vs Microsoft – OpenAI για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων «Eκατομμύρια άρθρα των New York Times χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του ChatGPT και πλέον το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζεται την εφημερίδα ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, αναφέρει ο οργανισμός στην αγωγή του κατά Microsoft και OpenAI