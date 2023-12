Ενα κοινό βακτήριο του στομάχου μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ στον Καναδά, πρώτος συγγραφέας της οποίας ήταν ο έλληνας επίκουρος καθηγητής Φαρμακοεπιδημιολογίας δρ Αντώνιος Δούρος.

Τι προκαλεί το H.pylori

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association» εξέτασε αν η συμπτωματική λοίμωξη με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori) αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ στα άτομα 50 ετών και άνω. Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μπορεί να προκαλέσει δυσπεψία, γαστρίτιδα, έλκος ακόμη και καρκίνο στομάχου.

Αύξηση κινδύνου κατά 11%

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ ανέλυσε δεδομένα που αφορούσαν περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο ηλικίας 50 ετών και άνω μεταξύ του 1988 και του 2019. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η συμπτωματική λοίμωξη με το H. pylori συνδεόταν με αυξημένο κατά 11% κίνδυνο για Αλτσχάιμερ, την πιο κοινή μορφή άνοιας.

Παρότι η Αλτσχάιμερ αποτελεί μια πολυπαραγοντική νόσο, τα νέα ευρήματα έρχονται να επιβεβαιώσουν ολοένα και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία που φωτίζουν τον πιθανό ρόλο λοιμώξεων και ιδίως της λοίμωξης με H. pylori στην ανάπτυξή της.

Εκρίζωση και πρόληψη

Η μελέτη ανοίγει δρόμους μελλοντικής έρευνας κυρίως σε ό,τι αφορά την εξερεύνηση σχετικά με το αν η εκρίζωση αυτού του βακτηρίου μπορεί να οδηγήσει σε πρόληψη της Αλτσχάιμερ σε κάποια άτομα.

Παγκόσμια «επιδημία» Αλτσχάιμερ

Η νόσος Αλτσχάιμερ πλήττει δεκάδες εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως (συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα άτομα με άνοια εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 55 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο εκ των οποίων το περίπου 70% αφορά την Αλτσχάιμερ) με τα ποσοστά εμφάνισής της να αναμένεται να εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο στα χρόνια που έρχονται.

«Με δεδομένη τη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού οι αριθμοί σε ό,τι αφορά την άνοια αναμένεται να τριπλασιαστούν μέσα στα επόμενα 40 χρόνια. Ωστόσο υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικών θεραπειών εναντίον της» σημείωσε ο δρ Πολ Μπρασάρ, κύριος συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του ΜακΓκιλ.

Απαιτείται ανάπτυξη προληπτικών στρατηγικών

Ο καθηγητής Μπρασάρ προσέθεσε ότι ελπίζει πως τα ευρήματα της καινούργιας μελέτης θα ρίξουν φως στον πιθανό ρόλο του H. pylori στην άνοια ώστε να αναπτυχθούν προληπτικές στρατηγικές όπως προγράμματα για την εκρίζωση του βακτηρίου από τον οργανισμό ασθενών σε εξατομικευμένο επίπεδο.