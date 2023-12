Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με δήλωση του εκπροσώπου του αντιδρά στην έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, με δήλωσή του αργά το βράδυ χθες Παρασκευή, ισχυρίζεται ότι το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο της Κύπρου παραβιάζει τα δικαιώματα τόσο της Τουρκίας όσο και των Τουρκοκυπρίων.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Öncü Keçeli, in Response to a Question Regarding the “Maritime Spatial Planning” Approved by the Council of Ministers of the Greek Cypriot Administration on 20 December 2023 https://t.co/lekvyvUxZh pic.twitter.com/4lwf3fl6Ft

