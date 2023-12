Σε καιρούς που χαρακτηρίζονται από μεγάλες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις έχει μεγάλη σημασία ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση βιώσιμων και υπεύθυνων επενδυτικών εγχειρημάτων, με γνώμονα την παραγωγή αξίας και οφέλους για την περιοχή στην οποία υλοποιούνται, καθώς και για την εθνική οικονομία ευρύτερα.

Ένας συγκροτημένος στρατηγικός σχεδιασμός

Ο Όμιλος Calilo αποτελεί ένα οικογενειακό επενδυτικό σχήμα ,που έχει επενδύσει συστηματικά στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, διαθέτοντας ήδη 2 ξενοδοχεία και 5 εστιατόρια και bar στο νησί. Παράλληλα, από το 2009 έως σήμερα, έχει επενδύσει €1.5 εκ. σε σύγχρονες δράσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με τον στρατηγικό του σχεδιασμό να περιλαμβάνει και την πραγματοποίηση 3 επενδύσεων, ύψους €200 εκ., οι οποίες έχουν ως γνώμονα να αναμορφώσουν ριζικά την τουριστική εμπειρία των επισκεπτών.

Η παρουσία του Ομίλου στο νησί της Ίου ξεκίνησε το 2003, με την έναρξη της επένδυσης για απόκτηση εκτάσεων γης. Το 2013 άνοιξε το Free Beach Bar στον Μυλοπότα και στη συνέχεια ακολούθησαν οι Agalia Suites στην Τζαμαρία, το Pathos Lounge στην Κουμπάρα, το Steps Bar στην Χώρα, το Taste of Joy Restaurant στην Τζαμαρία , καθώς και το Erego Beach Club & Restaurant στην Κουμπάρα.

Το 2019 δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη και πιο εμβληματική επένδυση του Ομίλου, το Calilo Resort, μια πρωτοποριακή ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία έχει ενταχθεί πλέον και στις Στρατηγικές Επενδύσεις Εθνικής Σημασίας, γεγονός που πιστοποιεί εμφατικά ότι το έργο υπηρετεί τις αρχές της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Ως επιστέγασμα της υψηλής αισθητικής και του βιώσιμου χαρακτήρα που διέπουν το Calilo Resort, το ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει λάβει σειρά διεθνών διακρίσεων, βραβευόμενο στα φετινά World Travel Awards Europe με τα Europe’s Leading Design Hotel 2023 και Europe’s Leading Lifestyle Hotel 2023, ενώ έχει ενταχθεί και στα Most Extraordinary Places to Be των New York Times.

Δράσεις για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας

Κεντρική προτεραιότητα του εν λόγω επενδυτικού εγχειρήματος είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της μοναδικότητας του νησιού. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος Calilo έχει δημιουργήσει 100 μόνιμες θέσεις εργασίας και 200 θέσεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, οι οποίες πρόκειται να αυξηθούν εκθετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την περάτωση των τριών μεγάλων στρατηγικών της επενδύσεων.

Την ίδια στιγμή, ο οργανισμός έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία περίπου 1.000 έμμεσων θέσεων απασχόλησης μέσα από την πολυσχιδή δραστηριότητά του, ενώ προμηθεύεται ,συστηματικά και κατά προτεραιότητα, προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παρέχοντάς τους έμπρακτη υποστήριξη.

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει ανακηρύξει ως Ζώνες Προστασίας το 80% των αποκτηθέντων εδαφών στο νησί, δημιουργώντας κι ένα καταφύγιο για τη διάσωση και τη φιλοξενία ιπποειδών. Επίσης, από το 2013 έως και σήμερα, με πρωτοβουλία του Ομίλου, έχουν διασωθεί 625 υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα τα οποία επρόκειτο να κοπούν και να πωληθούν για καυσόξυλα στην ηπειρωτική Ελλάδα, στο πλαίσιο του Electra Project.

Ταυτόχρονα, όλες οι ομιλικές εγκαταστάσεις εξοικονομούν νερό και ενέργεια, δεν επιβαρύνουν το δίκτυο του νησιού, διαθέτουν ειδικό σύστημα παροχής αλμυρού νερού στις πισίνες τους, καθώς και δικό τους σύστημα διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών. Ακόμα, αξιοποιούνται πρότυπα συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας και παρακολούθησης, ενώ τα καλώδια βρίσκονται υπογείως με στόχο την αποτροπή των πυρκαγιών.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος έχει προσφέρει €1,5 εκατ. για δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, όπως είναι η στήριξη του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων φορέων του νησιού (Δήμος, Αστυνομία, Πυροσβεστική , Λιμενικό), η ενίσχυση του αρχαιολογικού χώρου «Σκάρκος», η στήριξη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κτηνοτρόφων, η δημιουργία ενός παραδοσιακού τυροκομείου και η υποστήριξη αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η φροντίδα που αποδίδει ο Όμιλος, σε ετήσια βάση, για τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Beach Volley Ios Features, μια διοργάνωση που προσελκύει αθλητές από 35 χώρες, σε παγκόσμια κλίμακα, εντάσσοντας το νησί στον χάρτη των διεθνών αθλητικών γεγονότων.

Εν γένει, με αιχμή του δόρατος το Calilo Resort, ο Όμιλος εισάγει ένα νέο τουριστικό μοντέλο για την Ίο, φέρνοντας στο προσκήνιο το πιο αγνό, αυθεντικό και «ανθρώπινο» πρόσωπο του νησιού, το οποίο βρίσκεται στον αντίποδα του φαινομένου του υπερτουρισμού και των διάφορων καταχρηστικών υπερβολών, που συναντώνται δυστυχώς σε άλλα δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων.

Ο Όμιλος Calilo, λοιπόν, ο οποίος δραστηριοποιείται ενεργά την τελευταία δεκαετία στο νησί ,στηρίζοντας με πράξεις ,όπως είδαμε, και την τοπική κοινωνία, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τουριστική και αισθητική αναβάθμιση της Ίου, φιλοδοξώντας να συνεχίσει να ακολουθεί και στο μέλλον τον δρόμο που έχει χαράξει, με την ίδια αποφασιστικότητα.