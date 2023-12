Αρκετά σχολεία έκλεισαν στη νότια Ουαλία μετά από ένοπλη επίθεση στην οδό Μόι στο Άμπερφαν. Η Αστυνομία της νότιας Ουαλίας αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το περιστατικό», ενώ ζητήθηκε από τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή.

Από την ένοπλη επίθεση, αναφέρει το BBC, τραυματίστηκε ένα άτομο που μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας στο Κάρντιφ. Σχολείο και παιδικοί σταθμοί έκλεισαν για προληπτικούς λόγους.

#AVOIDTHEAREA | Emergency services are responding to serious assault that took place on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr just before 9.10am today.

Armed officers are in the area, and we request that people avoid the area so that we can effectively deal with this incident. pic.twitter.com/x15iikkWlI

— South Wales Police (@swpolice) December 5, 2023