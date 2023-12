Μετασεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών συγκλόνισε σήμερα τις νότιες Φιλιππίνες, λίγο μετά έναν πρώτο ισχυρό σεισμό που προκάλεσε συναγερμό για τσουνάμι, ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS),

Αρκετοί μετασεισμοί σημειώθηκαν στο νησί Μιντανάο μετά τον σεισμό των 7,6 βαθμών που σημειώθηκε στις 22.37 τοπική ώρα (16.37 ώρα Ελλάδας).

Ο πρώτος σεισμός είχε εστιακό βάθος 32 χλμ. και σημειώθηκε στις 22.37 τοπική ώρα (16.37 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της Χινατουάν, διευκρίνισε το USGS.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για «καταστροφικό τσουνάμι με κύματα, των οποίων το ύψος αποτελεί απειλή για τις ζωές», αργότερα όμως ήρθη χωρίς να παρατηρηθεί κάποιο επικίνδυνο φαινόμενο.

