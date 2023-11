Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ ταρακούνησε το Μιντανάο, νότια των Φιλιππίνων όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ). Αναφορές δεν υπήρξαν για θύματα, σε αντίθεση με τις εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Το γερμανικό πρακτορείο ωστόσο αανέφερε νωρίτερα ότι η δόνηση είχε μέγεθος στα 6,9 Ρίχτερ.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων PHIVOLCS και το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσαν ότι δεν αναμένεται τσουνάμι.

«Εργαζόμενοι σε εμπορικό κέντρο διατάχθηκαν να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους. Σύμφωνα με την αστυνομία της περιοχής, υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές, αλλά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακόμη την έκταση» δήλωσε στο Reuters ο Amor Mio, αρχηγός της Αστυνομίας της πόλης Koronadal, που είναι κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

VIDEO: After the earthquake that struck Davao City, a crane of a building under construction crashes.#EarthquakePH #Philippines pic.twitter.com/Gj0Dl70g7W

