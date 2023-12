Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Ξανά. Δυστυχώς, όσα χτίστηκαν σε διάστημα μιας εβδομάδας γκρεμίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από τη νέα ανταλλαγή πυρών στη διάρκεια της Παρασκευής, πρώτη μέρα του Δεκέμβρη.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς ήταν η Χαμάς αυτή που παραβίασε πρώτη την κατάπαυση του πυρός και εξαπέλυσε πυραυλικές επίθεση, με αποτέλεσμα οι ίδιοι ν’ απαντήσουν με αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Ταυτόχρονα ζητούσαν εκκένωση και μετακίνηση των κατοίκων προς τον νότο.

Βέβαια «οι πολίτες δεν είναι πουθενά ασφαλείς λόγω των αδιάκριτων βομβαρδισμών και των συνεχιζόμενων μαχών» σχολίασαν οι Γιατροί χωρίς Σύνορα.

We are calling on Israeli Forces to revoke their evacuation orders immediately. We urge all parties to protect civilians and vital infrastructure from harm. We need a sustained ceasefire now.

