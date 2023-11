Ο επικεφαλής του ακροδεξιού, ισλαμοφοβικού κόμματος Χερτ Βίλντερς, σύμφωνα με τα exit polls, φαίνεται ότι κερδίζει με διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τετάρτη 22/11, στην Ολλανδία και αναμένεται να προκαλέσει πολιτικό σεισμό, που θα ταρακουνήσει την Ευρώπη.

Το PVV (Κόμμα της Ελευθερίας) συγκεντρώνει 35 από τις 150 έδρες στο ολλανδικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με το ινστιτούτο Ipsos, μια πλειοψηφία που θεωρείται πολύ άνετη, καθώς η κάτω βουλή είναι κατακερματισμένη. Η συμμαχία των Πράσινων-Εργατικών, της οποίας ηγείται ο Φρανς Τίμερμανς, έρχεται στη δεύτερη θέση με 25 έδρες, ενώ το κεντροδεξιό VDD συγκεντρώνει 24.

Αν επιβεβαιωθούν τα οριστικά αποτελέσματα, η νίκη του Βίλντερς σηματοδοτεί μια έντονη στροφή προς τα δεξιά, η οποία θα γίνει δεκτή με ανησυχία από τις Βρυξέλλες: το PVV έχει δεσμευθεί, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την παραμονή ή όχι της Ολλανδίας στην ΕΕ.

Ο Βίλντερς συχνά χαρακτηρίζεται ο «Ολλανδός Τραμπ», με την κόμμωσή του να παραπέμπει στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, αν και εισήλθε στην πολιτική πολύ νωρίτερα από αυτόν.

Μη διστάζοντας να χαρακτηρίσει τους Μαροκινούς «καθάρματα» ή να προτείνει τη διεξαγωγή διαγωνισμών σκίτσων του προφήτη Μωάμεθ, ο Βίλντερς έχτισε την καριέρα του μαχόμενος κατά αυτού που αποκαλεί «ισλαμική εισβολή» στη Δύση. Ούτε τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη -κρίθηκε ένοχος για προσβολή των Μαροκινών- ούτε οι απειλές κατά της ζωής του, εξαιτίας των οποίων τον φρουρεί ισχυρή αστυνομική δύναμη από το 2004, τον έχουν αποθαρρύνει.

Πιο πρόσφατα ο Βίλντερς προσπάθησε να ρίξει τους τόνους στη λαϊκιστική ρητορική του και να επικεντρωθεί και σε κάποια άλλα από τα θέματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους.

Το αντιμεταναστευτικό μήνυμα του Βίλντερς φαίνεται ότι είχε απήχηση στους ψηφοφόρους στην Ολλανδία, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. «Δεν μπορείτε πλέον να αγνοείτε» το PVV, τόνισε ο Βίλντερς καλώντας τα άλλα κόμματα να συνεργαστούν για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Πριν από τις εκλογές οι ηγέτες των τριών άλλων μεγάλων κομμάτων διαβεβαίωναν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε κυβέρνηση υπό το PVV. Όμως μετά τα exit polls ο Πίτερ Όμτζιγκτ -επικεφαλής ενός νέου κόμματος, του Νέου Κοινωνικού Συμβολαίου (NSC), που επίσης έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό- δήλωσε «διαθέσιμος» να ηγηθεί της Ολλανδίας, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η διαδικασία «δεν θα είναι εύκολη». Το NSC, που ιδρύθηκε το καλοκαίρι, συγκέντρωσε 20 έδρες. Ωστόσο ο Τίμερμανς απέρριψε την ιδέα συνεργασίας με τον Βίλντερς, τονίζοντας ότι «έχει έρθει η ώρα να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία».

«Πρόκειται για μια τεράστια νίκη και αυτό δημιουργεί νέα δυναμική», δήλωσε ο Ντίντερικ βαν Βικ του ινστιτούτου Clingendael. Τα άλλα κόμματα διέπραξαν στρατηγικό λάθος δίνοντας έμφαση στο μεταναστευτικό, παίζοντας με αυτό τον τρόπο το παιχνίδι του PVV, εκτίμησε.

Ο Ρούτε προκάλεσε σοκ τον Ιούλιο στην Ολλανδία ανακοινώνοντας την πτώση της κυβέρνησης έπειτα από «ανυπέρβλητες» διαφωνίες σχετικά με τη μετανάστευση. Μερικές ημέρες αργότερα ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την πολιτική. Η διάδοχος του Ρούτε, η 46χρονη Ντιλάν Γεσιλγκιόζ επίσης τάχθηκε υπέρ του περιορισμού των αιτούντων άσυλο. Αυτή η πρώην πρόσφυγας είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Βίλντερς, αλλά στη συνέχεια απέρριψε την ιδέα μιας κυβέρνησης στην οποία θα ήταν εκείνος πρωθυπουργός.

Εκτός από τη μετανάστευση, οι Ολλανδοί ανησυχούν ιδιαίτερα για το «αν θα τους μείνουν χρήματα στο πορτοφόλι», κατήγγειλε. Μάλιστα ο Βίλντερς δήλωσε έτοιμος να αφήσει στην άκρη τις απόψεις του για το Ισλάμ προκειμένου να κυβερνήσει.

Όμως η διακήρυξη αρχών του PVV παραμένει ξενοφοβική. Προτείνει την αποκατάσταση των ελέγχων στα ολλανδικά σύνορα, την κράτηση και την απέλαση των παράτυπων μεταναστών, την απέλαση των Σύρων αιτούντων άσυλο και την επανεισαγωγή των αδειών εργασίας για τους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, υπερασπίζεται την προσέγγιση «η Ολλανδία πρώτα». Για το Ισλάμ το PVV αναφέρει ότι «η Ολλανδία δεν είναι μια ισλαμική χώρα. Ούτε σχολεία, ούτε Κοράνια, ούτε τεμένη».

«Μια πολύ δύσκολη περίοδος ξεκινά για τους μουσουλμάνους», δήλωσε ο Μουχσίν Κοκτάς του οργανισμού επαφής για τους μουσουλμάνους και την κυβέρνηση (CMO) μιλώντας στο πρακτορείο ANP.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν χαιρέτισε στο Twitter «τους ανέμους της αλλαγής». Και στη Γαλλία η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν συνεχάρη τον Βίλντερς και το κόμμα του «για τη θεαματική απόδοσή τους στις βουλευτικές εκλογές, η οποία επιβεβαιώνει την αυξανόμενη προσήλωση στην υπεράσπιση των εθνικών ταυτοτήτων».

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2023