Πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία και και έντονη ανησυχία στην Ευρώπη από τη διαφαινόμενη νίκη του ακροδεξιού ισλαμοφοβικού κόμματος του Γκέερτ Βίλντερς στις εκλογές. Η νίκη του PVV (Κόμμα για την Ελευθερία) σηματοδοτεί μια ξαφνική στροφή προς τα δεξιά, η οποία θα προκαλέσει ανησυχία στις Βρυξέλλες.

Ο Βίλντερς σε μια πρώτη αντίδραση στην κατά τα φαινόμενα ηχηρή νίκη του στις βουλευτικές εκλογές δεσμεύτηκε να “επιστρέψει τη χώρα στους Ολλανδούς”. «Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ψηφοφόρων μας, να επαναφέρουμε τους Ολλανδούς στο νούμερο ένα», δήλωσε ο Βίλντερς μετά τη δημοσιοποίηση ενός exit poll που έδειξε ότι το κόμμα του, το PVV, έχει μεγάλο προβάδισμα έναντι των άλλων κομμάτων.

Επίσης κάλεσε τα άλλα ολλανδικά κόμματα να συνεργαστούν για να σχηματίσουν συνασπισμό, τονίζοντας ότι το PVV «δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί». «Τώρα είναι η ώρα τα κόμματα να αναζητήσουν συμφωνίες, δεν μπορούν πλέον να μας αγνοούν», υπογράμμισε.

Παρότι ο Βίλντερς φαίνεται ότι θριάμβευσε στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι ηγέτες των τριών άλλων μεγάλων κομμάτων διαβεβαίωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε έναν συνασπισμό υπό το PVV.

Σύμφωνα με τα exit polls, το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκέρτ Βίλντερς έρχεται πρώτο με 35 έδρες.

Και ακολουθούν:

🚨 NEW: Far-right wins most seats in Dutch election.

⬛️ PVV 35 (+18)

🟥 GL–PvdA 26 (+9)

🟦 VVD 23 (-11)

🟧 NSC 20 (+20)

Including other smaller far-right parties, the far-right bloc has 39 seats (+11) vs 33 seats for the centre (+5). pic.twitter.com/XX8FixdaQY

— Stats for Lefties 🇵🇸🏳️‍⚧️ (@LeftieStats) November 22, 2023