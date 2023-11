Σφοδρή καταιγίδα που πλήττει την Τουρκία στοίχισε τη ζωή εννέα ατόμων, ενώ αγνοοείται η τύχη 11 ναυτικών στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Ali Yerlikaya.

Όπως είπε το υπό τουρκική σημαία Kafkametler, με 12 άτομα πλήρωμα, είχε βυθιστεί στα ανοικτά των ακτών του Eregli στην επαρχία Zonguldak της βορειοδυτικής Τουρκίας και ότι η σορός ενός μέλους του πληρώματος ανασύρθηκε σήμερα το πρωί.

In #Turkey, a #CargoShip has split in half due to a storm at the port of Eregli in the #BlackSea. 🚢⛈️#Turkish Interior Minister #AliYerlikaya confirmed that a cargo #ship and its 12-member crew #capsized.#ShipCapsized #TurkeyCargoShip #CargoShipCapsized #Cameroon #Houthis pic.twitter.com/dsOSyTbxV3

— know the Unknown (@imurpartha) November 20, 2023