O Βρετανός ηθοποιός Robert Pattinson και η επίσης Βρετανή ηθοποιός, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Suki Waterhouse αποκάλυψαν πως σύντομα πρόκειται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε από θαυμαστές και δημοσιεύτηκε στο X (πρώην Twitter), η Waterhouse κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Corona Capital Festival στο Μεξικό ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα.

“I decided to wear something practically sparkly today to try to distract you from something else thats what’s going on. I’m not sure if it’s working”

