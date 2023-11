Ανατροπή με την επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε νωρίτερα την Τρίτη στο κομβόι που μετέφερε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στη Δυτική Όχθη.

Τουρκικά Μέσα αναπαρήγαγαν κυρίως την είδηση ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν ενόπλους να πυροβολούν κατά ριπάς εναντίον οχήματος που φερόταν να ανήκει στη συνοδεία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, σύμφωνα με το Spectator Index, διέψευσε τις αναφορές για απόπειρα δολοφονίας του Αμπάς.

Το τουρκικό πρακτορείο EHA Medya, που αναμετέδωσε το βίντεο της φερόμενης επίθεσης στον Αμπάς, ανέφερε ότι την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση τα «Παιδιά του Abu Jandel», οι οποίοι έδωσαν 24ωρο τελεσίγραφο στον Μαχμούντ Αμπάς να δηλώσει ανοιχτά ότι είναι σε πόλεμο με την ισραηλινή κατοχή, διαφορετικά θα κάνουν ανταρσία.

JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas

— The Spectator Index (@spectatorindex) November 7, 2023