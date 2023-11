Σπάνια οι Αμερικανοί ανακοινώνουν κινήσεις πυρηνικών υποβρυχίων και πολύ πιο σπάνια αναφέρουν τη θαλάσσια περιοχή στην οποία κινούνται. Ανακοίνωσαν λοιπόν (έστω και με λακωνική ανακοίνωση) ότι στη Μέση Ανατολή αποστέλλουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο λόγω προφανώς των μαχών που κλιμακώνονται στη Γάζα.

Έτσι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πέραν όλων των άλλων πολεμικών πλοίων που υπάρχουν, δηλαδή των δύο πυρηνικών αεροπλανοφόρων (Αϊζενχάουερ και Φορντ) με τρομακτική δύναμη πυρός, των κορβέτων, των φρεγατών και των πλοίων υποστηρίξεως και των ελικοφόρων τώρα έρχεται να προστεθεί και ένα υποβρύχιο.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023