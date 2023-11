Ο ισραηλινός στρατός μόλις ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της βόρειας Λωρίδας της Γάζας θα μπορούν να χρησιμοποιούν την οδό Σαλάχ αλ Ντιν, τον κύριο δρόμο της Γάζας, για να απομακρυνθούν νότια μεταξύ 13:00 και 16:00 η ώρα σήμερα.

«Αν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, πηγαίνετε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς φροντίζουν ήδη για την προστασία τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των IDF.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει νοσοκομεία ή γύρω από νοσοκομεία στη περιοχή της Γάζας. Νέο χτύπημα πραγματοποίησε σήμερα στην περιοχή του νοσοκομείου Al-Quds.

BREAKING: Israel bombs the vicinity of the Al Quds Hospital in the Tal al-Hawa neighborhood in #Gaza . pic.twitter.com/OZpiZHdTq5

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, οι νεκροί μετά τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις έχουν ανέλθει σε 9.488, ενώ 2.200 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

BREAKING: The Ministry of Health in Gaza says the death toll of the Israeli genocide campaign in the enclave has climbed to 9,488, with nearly 2,200 others, including children, still unaccounted for beneath the rubble. pic.twitter.com/ca2Cqf3EeQ

— Quds News Network (@QudsNen) November 4, 2023