Με άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα εισέβαλε ο ισραηλινός στρατός βαθύτερα στη Γάζα χθες Δευτέρα 30/10. Το Ισραήλ «προωθείται σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο» στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ενώ απελευθερώθηκε και μια νεαρή γυναίκα στρατιώτης, που είχε απαγάγει η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος εξέφρασε έντονη ανησυχία σήμερα για τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή Τελ αλ Χάουαψ όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Κουντς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο οποίο έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι για να προστατευθούν από τους βομβαρδισμούς. «Το κτίριο τρέμει και οι εκτοπισμένοι άμαχοι και οι ομάδες που εργάζονται έχουν καταληφθεί από φόβο και πανικό» ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος στο Twitter.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έλαβε διαταγή του ισραηλινού στρατού να το εκκενώσει. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε τη διαταγή αυτή «βαθιά ανησυχητική», κρίνοντας πως θα ήταν αδύνατο να εκκενωθεί νοσοκομείο χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών του.

«Επαναλαμβάνουμε πως είναι αδύνατο να εκκενωθεί νοσοκομείο γεμάτο ασθενείς χωρίς να τεθεί η ζωή τους σε κίνδυνο», υπογράμμισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους στο Twitter.

Εκτός από τους ασθενείς, το κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου έχει υποδεχθεί κάπου 14.000 ανθρώπους που πήγαν εκεί για να σωθούν από τους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας για να κρύβει όπλα και μαχητές. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το διαψεύδει κατηγορηματικά.

