Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 23χρονη γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ, η οποία έζησε την φρίκη από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, η άτυχη κοπέλα βρέθηκε αποκεφαλισμένη καθώς αναγνωρίστηκε «από το κρανίο της» που βρέθηκε.

Η Σάνι Λουκ συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ που έγινε στόχος της Χαμάς, την απήγαγαν και ήδη την ίδια μέρα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο με τη Σάνι σε ημιφορτηγό βαριά τραυματισμένη.

Η δολοφονία της δείχνει όλη τη βαρβαρότητα που κρύβεται πίσω από τη Χαμάς, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς. «Για μένα αυτή η είδηση είναι τρομερή. Η Χαμάς πρέπει να λογοδοτήσει» τόνισε, σύμφωνα με το Sky News.

Κατά πληροφορίες, η Σάνι Λουκ δολοφονήθηκε την ίδια ημέρα που απήχθη από το rave party κοντά στα σύνορα με την Γάζα με πυροβολισμό στο κεφάλι. «Τουλάχιστον δεν υπέφερε», δήλωσε η μητέρα της Ρικάρντα Λουκ στο RTL/ntv.

Η νεαρή γυναίκα παρακολουθούσε το βράδυ της Παρασκευής φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής με χιλιάδες Ισραηλινούς στην έρημο Νέγκεβ, όταν τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στην περιοχή με ρουκέτες. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για κατάσταση πανικού στον χώρο του φεστιβάλ, με ενόπλους να πυροβολούν εναντίον του πλήθους και κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς κάθε κατεύθυνση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) εικονιζόταν ένα αγροτικό όχημα, στο πίσω μέρος του οποίου ήταν ξαπλωμένη και ακίνητη μια νεαρή γυναίκα, φορώντας μόνο τα εσώρουχα και τις μπότες της, ενώ στα μαλλιά μπορούσε να διακρίνει κανείς αίμα. Γύρω της ένοπλοι Παλαιστίνιοι φώναζαν «Αλαχού Ακμπάρ» και την παρουσιάζουν ως τρόπαιο στο πλήθος που ζητωκραυγάζει. Άνδρες και παιδιά κυνηγούσαν το όχημα και ένα μικρό αγόρι έφτυσε περιφρονητικά τη γυναίκα.

Από αυτό το βίντεο η μητέρας της Λουκ την αναγνώρισε από τα τατουάζ της. Κατά τις πρώτες μέρες, η οικογένειά της είχε την ελπίδα ότι ήταν ζωντανή. Σε βίντεο η μητέρα της είχε πει ότι η κόρη της είναι ζωντανή και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γαζάς εξαιτίας ενός τραυματισμού στο κεφάλι.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.

She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023