Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Ισραήλ όπου είχε συνομιλίες με τον κ. Νετανιάχου αλλά και συναντήσεις με συγγενείς ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς.

Με ανάρτησή του στο X, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση του πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Επανέλαβε την ανάγκη προστασίας των αμάχων, της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς και της αποφυγής μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Dear PM @netanyahu, I am here not just as an ally, but as a friend. Greece supports Israel’s right to self-defense in line with International Law. It’s important to stress the need to protect civilians, to free Israelis held hostage by Hamas and to avoid a humanitarian crisis. pic.twitter.com/G6wTTZWsQx

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 23, 2023