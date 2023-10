Ύστερα από 137 ημέρες αγρανάπαυσης η Euroleague εισβάλλει ξανά στις ζωές των μπασκετόφιλων (και μη).

Οι δεκαοχτώ ομάδες της διοργάνωσης βγαίνουν από μια σύντομη «χειμερία νάρκη» 4,5 μηνών και, μέσα από την πάντα αναγεννησιακή διαδικασία του καλοκαιριού, ανοίγουν πανιά για το μεγάλο ταξίδι με τελικό προορισμό το Final Four – που τον ερχόμενο Μάιο και για τρίτη φορά από το 2009 θα φιλοξενηθεί στο Βερολίνο!

Σ’ αυτή τη μακρά διαδρομή, με πρεμιέρα το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός της Παρασκευής (6/10, 21:15) στο ΟΑΚΑ, θα διεξαχθούν συνολικά 306 παιχνίδια κανονικής περιόδου και όλα τους ανεξαιρέτως θα έχουν μια αυτοτελή ιστορία να διηγηθούν. Κάθε φορά διαφορετική από την προηγούμενη, πλασμένη ανάλογα με το περιβάλλον, την περίσταση και τους πρωταγωνιστές.

Διότι στο τέλος της ημέρας, κι ανεξαρτήτως αντιπάλων, «κάθε παιχνίδι έχει σημασία», αν ασπαστούμε το σύνθημα που υιοθέτησαν οι διοργανωτές και λάνσαραν στο -πλημμυρισμένο από την αμερικάνικη «street ball» αλητεία και αυθεντικότητα- σποτ για το τζάμπολ της νέας σεζόν.

𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗧𝗘𝗥𝗦 is a philosophy of life 🧠

Whether in an arena or playing street ball, Every second of every game matters. Every possession, every defense matters!

Wherever it’s played, giving up is not an option 🛑

The EuroLeague is back#EveryGameMatters pic.twitter.com/VPOYdHgXJT

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2023