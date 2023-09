Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες στη Νέα Υόρκη χθες Παρασκευή είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και πιθανότατα αντανακλούν μια «νέα κανονικότητα», δήλωσε σήμερα η κυβερνήτρια της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ.

«Βεβαίως και ξέρουμε ότι αυτό είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε ως νέα κανονικότητα», τόνισε η Χόκουλ.

After record-breaking rains swamped the subway and flooded streets in New York City and the surrounding region on Friday, New Yorkers resumed their routines. Rain showers continued on Saturday, but they were expected to taper off by the evening. https://t.co/eifiqhlEk8

— The New York Times (@nytimes) September 30, 2023