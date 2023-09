Μια ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, προκαλώντας μεταξύ άλλων το κλείσιμο τμημάτων του μετρό της πόλης. Δρόμοι και λεωφόροι πλημμύρισαν, ενώ διακόπηκε η πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου LaGuardia.

Έως και 13 εκατοστά βροχής έπεσαν σε ορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναμένονταν έως και 18 εκατοστά βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ. «Πρόκειται για μια επικίνδυνη, απειλητική για τη ζωή καταιγίδα», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό NY1, ενώ κήρυξε την πόλη της Νέας Υόρκης, το Λονγκ Άιλαντ και την Κοιλάδα Χάντσον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Governor Hochul has declared a state of emergency for New York City, Long Island, and the Hudson River Valley, due to extreme flooding ongoing across the region. Transit services have been severely disrupted or halted. #NYwx pic.twitter.com/IMzI1Mmi73

— WeatherNation (@WeatherNation) September 29, 2023