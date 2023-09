Με αίμα βάφτηκε μία γαμήλια τελετή στην κωμόπολη Καρακός, γνωστή και με το όνομα Χαμντανίγιαν στο Ιράκ όταν ξέσπασε φωτιά στην αίθουσα της δεξίωσης. Οι νεκροί ανέρχονται σε 100 άτομα και οι τραυματίες σε 150, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.

Η αιτία της πυρκαγιάς είναι τα πυροτεχνήματα που έπεσαν μέσα στην αίθουσα, τα εύφλεκτα υλικά από την οποία ήταν φτιαγμένη, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου.

«Οι περισσότεροι τραυματίες έχουν υποστεί εγκαύματα ή έπαθαν ασφυξία», επεισήμανε ο Σάιφ αλ Μπαντρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για ποδοπάτημα. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται «άνδρες, γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Τζαουντάτ Άμπντελ Ράχμαν, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Νινευή, Νεζμ αλ Τζουμπούρι, κήρυξε μία εβδομάδα πένθος.

Λίγο μετά τα μεσάνυκτα φωτογράφος του AFP είδε να φτάνουν πολλά ασθενοφόρα στο κεντρικό νοσοκομείο της Χαμντανίγια, που βρίσκεται ανατολικά της Μοσούλης. Δεκάδες άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι στους διαδρόμους του νοσοκομείου, ανάμεσά τους και συγγενείς των θυμάτων. Άλλοι περίμεναν έξω από ένα φορτηγό ψυγείο στο οποίο ήταν τοποθετημένα σε σάκους τα πτώματα των νεκρών.

Βίντεο από την τελετή του γάμου, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να δείχνει φλόγες να τυλίγουν τον στολισμό στην οροφή της αίθουσας, την ώρα που οι φωνές του ενθουσιασμού δίνουν τη θέση τους στις κραυγές του πανικού. Άλλο βίντεο εμφανίζει το ζευγάρι των νεόνυμφων να χορεύει, ενώ κομμάτια καιόμενων υλικών αρχίζουν να πέφτουν από το ταβάνι.

