Το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι στις ΗΠΑ κατέγραψε δύο αξιωματικούς της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών να περνούν από έλεγχο τα υπάρχοντα των επιβατών και παράλληλα να τους κλέβουν.

Οι δύο αξιωματικοί, ο Labarrius Williams και ο Joaue Gonzalez, συνελήφθησαν τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τους ανακριτές, η δράση τους αυτή διήρκησε μήνες, ενώ φέρονται να έχουν διαπράξει πολλές κλοπές. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού, οι δυο τους έκλεψαν περίπου 600 δολάρια σε μετρητά.

Ένας από τους αστυνομικούς ομολόγησε στην αστυνομία για τα εγκλήματά του.

Η TSA (σ.σ. Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών) δήλωσε ότι και οι δύο απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους εν αναμονή της έρευνας.

Two security officers have been arrested for pocketing hundreds of dollars of cash at Miami International Airport ⤵️ pic.twitter.com/u7Z5V0Gi92

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 23, 2023