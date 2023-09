Θλίψη στη χώρα έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη και έχασαν την ζωή τους πέντε Έλληνες, δύο νοσηλεύτριες, ένας υπαξιωματικός και δυο διερμηνείς.

Ο Γ.Β. με καταγωγή από την Καρδίτσα, ήταν 28 ετών, παντρεμένος και ήταν στο τμήμα αλεξιπτωτιστών.

Η νοσηλεύτρια από το Ηράκλειο, Ε.Α., η οποία έμενε στην Αθήνα, ήταν μία εκ των τριών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στην Λιβύη.

Η Γ.Μ ήταν νοσηλεύτρια από την Αθήνα, είχε παντρευτεί πριν από έναν χρόνο, είχε πάει εθελοντικά στη Λιβύη και εργαζόταν για χρόνια στον στρατό.

Το λεωφορείο που μετέφερε τα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής από το αεροδρόμιο της Βεγγάζης στον χώρο όπου συγκεντρώνεται η διεθνής βοήθεια, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η αποστολή είχε προσγειωθεί στις 12.30 το μεσημέρι της Κυριακής, στη Βεγγάζη και κατευθυνόταν προς την πόλη Ντέρνα που επλήγη από τις σαρωτικές πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου του «Βήματος» και των «Νέων» Βασίλη Λαμπρόπουλου, με τη υπόθεση ασχολήθηκε και η ΕΥΠ ώστε να ξεδιαλύνουν πώς έγινε το δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, πίσω από το όχημα που μετέφερε του Έλληνες ήταν δύο τζιπ από την Λιβύη που τους συνόδευαν. Ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση και ενώ περνάει το πρώτο τζιπ, το όχημα έστριψε και χτύπησε από την αριστερή πλευρά το λεωφορείο.

Το όχημα μεγάλου κυβισμού περιείχε μεγάλη ποσότητα καυσίμων και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξερράγη το μεγάλο ρεζερβουάρ και σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του οδοστρώματος και τα μεγάλα προβλήματα οδικής ασφάλεια που υπάρχουν στη Λιβύη οδήγησαν στο δυστύχημα.

Η νονά της Εύης, της νοσηλεύτριας που έχασε τη ζωή της στο σοκαριστικό τροχαίο, μίλησε στο MEGA και ξεδίπλωσε την τραγωδία που βίωσε η οικογένεια της 40χρονης νοσηλεύτριας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως είπε η Βάσω Μώραλη, νονά της 40χρονης Εύης, με την οικογένεια γνωρίστηκε όταν πήγε σαν νεαρή ρεπόρτερ να καλύψει την κηδεία του θείου της Εύης.

«Αγαπηθήκαμε με τη μητέρα του και όταν παντρεύτηκε ο μικρός αδερφός του μακαρίτη, θέλησε η οικογένεια να βαφτίσω το ένα από τα δύο παιδιά», είπε

Η ίδια δήλωσε σοκαρισμένη με το θάνατο της Εύης και την περιέγραψε ως ένα φωτεινό πλάσμα που διψούσε για γνώση.

«Η Εύη, το κορίτσι μας. Ένα φωτεινό πλάσμα από βρεφική ηλικία, ένα φωτεινό πλάσμα, γεμάτο χαμόγελο, αθωότητα, καλοσύνη και γνήσιο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Ήταν ένα γενναίο παιδί που αντιμετώπισε όλες αυτές τις δοκιμασίες της ζωής με απίστευτη ανδρειοσύνη. Στάθηκε στην οικογένεια και τους γονείς της μετά από τέτοιο πλήγμα και πάντα διεκδικούσε κάτι ανώτερο, όχι υλικό, ηθικό».

«Τελείωσε την Στρατιωτική Σχολή Νοσηλευτικής. Ήταν πολύ περήφανη που υπηρετούσε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Έβλεπε τον εαυτό της ως συνέχεια του θείου της και δεν σταματούσε ποτέ να παίρνει γνώσεις, νέες εμπειρίες, νέες εξειδικεύσεις», είπε.

Την ίδια ώρα φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα «The Libya Update» που δείχνουν τα 19 μέλη να έχουν φτάσει στη χώρα, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Η ιστοσελίδα «The Libya Update» σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter, δημοσιοποιώντας τις συγκεκριμένες εικόνες, έγραψε το εξής:

«Μονάδες του ελληνικού στρατού φτάνουν στη Λιβύη για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των θυμάτων από τις πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της ανατολικής περιοχής της χώρας».

