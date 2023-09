Ο Billy Miller, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός για τους ρόλους του σε εμβληματικές σειρές όπως το «The Young and the Restless» και το «General Hospital», άφησε την Παρασκευή (15/09) την τελευταία του πνοή στο Όστιν του Τέξας. Ήταν 43 ετών.

Billy Miller was a talented man with a heart of gold and always lit up the scene with amazing performances. He will be sorely missed. Our deepest sympathies to his family and all who loved him. ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/bNUwvaWMt2 — Young & The Restless (@YRInsider) September 17, 2023

Ο μάνατζερ του Miller επιβεβαίωσε την είδηση μέσω του Variety την Κυριακή (17/09), αναφέροντας ότι ο ηθοποιός απεβίωσε δύο ημέρες προτού γιορτάσει τα 44ά του γενέθλια. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει επίσης πως «ο ηθοποιός πάλευε με μανιοκατάθλιψη όταν πέθανε».

We lost BILLY MILLER! It saddens me deeply! He was a very gifted actor! Amelia(Victoria) and I took him to dinner one evening while he was in tough negotiations, and I remember telling him to reconsider, because rarely is an actor given a part that describes him almost… — Eric Braeden (@EBraeden) September 18, 2023

Αν και αποκαλύφθηκε ότι ο Billy Miller πάλευε με την μανιοκατάθλιψη, τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν ασαφή, με τις διεθνείς ειδησεογραφικές πηγές να μην έχουν ακόμη δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Ποιος ήταν ο Billy Miller

Ο Miller είχε γεννηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 1979 και είχε μεγαλώσει στο Grand Prairie του Τέξας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, πάλευε με τη συνοστέωση, μια σπάνια πάθηση που επηρέαζε την κινητικότητα των ποδιών του.

Η πρώτη του επαφή με τη βιομηχανία του θεάματος ήρθε όταν υπέγραψε ως μοντέλο στο πρακτορείο Wilhelmina, ενώ αργότερα υποδύθηκε για έναν χρόνο (2007-2008) τον Richie Novak στη σαπουνόπερα «All My Children». Στη συνέχεια ο Miller μετακόμισε στο «The Young and the Restless» για να αναλάβει τον ρόλο του Billy Abbott.

Billy Miller – Richie Novak on «All My Children» https://t.co/0rTGNkIIt5 via @YouTube This was just the beginning of his acting career. He was helping out at a book signing. You can tell what a wonderful person he was. R.I.P. Billy. You will be missed and loved forever. — Bernadette OHanlon (@bernie747) September 17, 2023

Ο ρόλος του Miller στο «The Young and the Restless» του χάρισε τρία Emmy, μεταξύ των οποίων δύο για εξαιρετικό δευτεραγωνιστή σε δραματική σειρά και εξαιρετικό πρωταγωνιστή σε δραματική σειρά. Αποχώρησε από τη σαπουνόπερα το 2014 και εντάχθηκε στο «General Hospital».

Ο Miller υποδύθηκε τον Jason Morgan και τον Drew Cain στο «General Hospital», πρωταγωνιστώντας ως βασικός συντελεστής της σειράς μέχρι το 2019 και στη συνέχεια εντάχθηκε στο «Suits» για πέντε επεισόδια.

‘Suits’ Creator Aaron Korsh On Billy Miller’s Passing: «A Funny, Smart, Kind, Gentle Man» https://t.co/NWZQ24gf7d — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 18, 2023

Μεταξύ άλλων, είχε εμφανιστεί στις εξής σειρές: «NCIS», «The Rookie», «Truth Be Told», «Major Crimes», «CSI: Crime Scene Investigation», «Castle» και «Enormous». Εμφανίστηκε επίσης στο πολεμικό δράμα «American Sniper» του Clint Eastwood το 2014 και στο τηλεοπτικό δράμα «Urban Cowboy» του Craig Brewer το 2016, με πρωταγωνίστρια τη Nathalie Kelley.