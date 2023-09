Τέλος στο γάμο τους έβαλαν ο Hugh Jackman και η Deborra-lee Furness μετά από 27 χρόνια. Το ζευγάρι απέκτησε μαζί και δυο παιδιά.

«Είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε σχεδόν 3 δεκαετίες μαζί ως σύζυγοι σε έναν υπέροχο, στοργικό γάμο. Το ταξίδι μας τώρα αλλάζει και αποφασίσαμε να χωρίσουμε για να συνεχίσουμε την προσωπική μας ανάπτυξη», ανέφεραν στην κοινή τους δήλωση που μεταδίδει το Associated Press.

Ακόμα ανέφεραν ότι αυτή η δήλωση θα ήταν και η μόνη που θα κάνουν για τον χωρισμό τους.

Hugh Jackman and his wife, Deborra-Lee Furness, are separating after more than 27 years of marriage, ABC News has confirmed.https://t.co/FUKPShs3X6

— ABC News (@ABC) September 15, 2023