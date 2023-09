Την ξαφνική απώλεια του Μπράντον Χάντερ, άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού επί ημερών Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θρηνούν στις ΗΠΑ συγγενείς και φίλοι του.

Ο αποθανών θα συμπλήρωνε τα 43 χρόνια στις 24 Νοεμβρίου.

Μαντατοφόρος της δυσάρεστης είδησης, την οποία αναμετέδωσαν τα αμερικανικά Μέσα, ήταν ο Τζεφ Μπόαλς, προπονητής της πανεπιστημιακής ομάδας μπάσκετ του Οχάιο, στην οποία ο παλαίμαχος Αμερικανός πάουερ φόργουρντ / σέντερ είχε θητεύσει την τετραετία 1999-2003.

Μετά τη αξιοσημείωτη κολεγιακή πορεία του, ο Χάντερ είχε επιλεγεί στο NBA Draft εκείνης της χρονιάς κι είχε αγωνιστεί σε 36 παιχνίδια με τους Μπόστον Σέλτικς. Ακολούθως εντάχθηκε στους Σάρλοτ Μπόμπκατς, χωρίς να παίξει σε κάποιο ματς, προτού γίνει μέλος των Ορλάντο Μάτζικ και προσθέσει στο ενεργητικό του άλλες 31 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Στον Παναθηναϊκό είχε ενταχθεί τον Ιανουάριο της σεζόν 2005-06, αλλά έβαλε τη φανέλα του σε μόλις τέσσερις αγώνες – δύο στο πρωτάθλημα και δύο ευρωπαϊκούς. Εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού στο χέρι το αρχικώς μηνιαίο συμβόλαιό του του αποφασίστηκε να μην ανανεωθεί μετά τις 15/2 του 2006 και αποτέλεσε παρελθόν.

Είχε κάνει το ντεμπούτο στις 21 Ιανουαρίου, σε νίκη 76-57 επί του Ηρακλή, πετυχαίνοντας 6 πόντους, αλλά την 1η Φλεβάρη, στην αναμέτρηση με τη γαλλική Πο Ορτέζ για την Euroleague, χτύπησε και τέθηκε νοκ άουτ έως ότου εν τέλει αποχωρήσει.

Αφότου αποθεραπεύτηκε, βρήκε δουλειά στην ιταλική Νάπολι για το φινάλε εκείνης της σεζόν, προτού συνεχίσει σε Λιβόρνο και Μπιέλα με αρκετά καλά νούμερα. Έπαιξε κατόπιν στο Πουέρτο Ρίκο, επέστρεψε στην Ιταλία, στο Ισραήλ, στη Γερμανία, στη Λετονία και στη Γαλλία, τερματίζοντας τη διαδρομή του στο πρωτάθλημα της Ουρουγουάης.

Μετά το τέλος της καριέρας του, έλαβε άδεια ατζέντη παικτών και προπονητή, ασκώντας παράλληλα τη δραστηριότητα του μεσίτη ακινήτων. Συνέχισε δηλαδή, να υπάρχει στον χάρτη. Μπασκετικό ή μη.

Ο επίσημος Παναθηναϊκός εξέφρασε τη θλίψη του για το δυσάρεστο αυτό γεγονός

Panathinaikos BC would like to express its deepest sorrow for the loss of our former player, Brandon Hunter. Our sincere condolences to his family and friends. 🕊️🙏 pic.twitter.com/G81n3NeXYU

Ανάλογα είχαν πράξει ήδη οι Ορλάντο Μάτζικ και το πανεπιστήμιο του Οχάιο.

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.

– The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) September 13, 2023