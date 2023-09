Η τραγωδία στη Λιβύη από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel δεν έχει τέλος και αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα νούμερα, που όσο περνάει η ώρα μεγαλώνουν: οι νεκροί είναι τουλάχιστον 2.000 και οι αγνοούμενοι είναι 10.000. «Ο αριθμός είναι τεράστιος και μπορεί να φτάσει τις χιλιάδες» λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Κίνηματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

«Περίπου το ένα τέταρτο της ανατολικής πόλης Ντέρνα εξαφανίστηκε από τις πλημμύρες» δήλωσε την Τρίτη ένας υπουργός της διοίκησης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Disaster unfolding in Libya 🇱🇾

on the back of Storm Daniel (linked to the system which recently flooded Greece). This footage is from Derna on the north coast of Libya.

More than 2,000 people in Libya are feared dead. Details are still emerging.pic.twitter.com/ukbPKFgGS5

