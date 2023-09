Ύστερα από 92 αγώνες και 3.680 λεπτά το Mundobasket 2023, που φιλοξενήθηκε για δύο εβδομάδες στην νοτιοανατολική Ασία – κυρίως δε στις Φιλιππίνες που λατρεύουν την πορτοκαλί θεά, έγινε το δέκατο ένατο κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστορίας. Μιας ιστορίας που ξεκίνησε να καταγράφεται το 1950 στην Αργεντινή και περιλαμβάνει πλέον επτά διαφορετικές πρωταθλήτριες χάρη στον θρίαμβο με 83-77 της υπερηχητικής Γερμανίας επί της της Σερβίας, την Κυριακή (10/9).

Ο Γκάρι Λίνεκερ είχε κατά νου το ποδόσφαιρο κι όχι το μπάσκετ, να όμως που η περίφημη ρήση του αρχίζει πια να βρίσκει μπόσικο έδαφος στα παρκέ των κλειστών γηπέδων και να λαμβάνει νέες διαστάσεις. Πλέον υπάρχουν κι εκείνοι οι δέκα (όχι είκοσι δύο) παίκτες που κυνηγούν μια μπάλα για σαράντα (κι όχι ενενήντα) λεπτά, προτού στο τέλος επικρατήσουν οι Γερμανοί.

Σημεία των καιρών; Δεν θα το λέγαμε. Διότι ουδείς έχει το δικαίωμα ν’ αμφισβητήσει πως συνέβη κάτι τυχαία σε αυτό το τουρνουά με δεδομένο το 8/8 που ήρθε μέσα από νικηφόρες μάχες επί των Αυστραλών, των Σλοβένων και των Λετονών και των Αμερικανών. Ούτε οι Σέρβοι επέστρεψαν στο βάθρο από σύμπτωση. Κι ας είχαν στον πάγκο έναν 74χρονο κόουτς που δέχθηκε ουκ ολίγα πυρά για τον παρωχημένο τρόπο.

Μετά τον πρόλογο, ας σημειώσουμε τι συμπεράναμε και τι διδαχθήκαμε απ’ όσα είδαμε, ιδίως από τη β’ φάση κι έπειτα:

To 2002 η Γερμανία επικρατούσε 117-94 της Νέας Ζηλανδίας και κατακτούσε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στην Ινδιανάπολη. Θ’ ακολουθούσε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2005, παρά την ήττα από την Ελλάδα στον τελικό του Βελιγραδίου. Έκτοτε μια τεράστια γενιά παιδιών θα ταυτιζόταν με τα κατορθώματα του ανυπέρβλητου Ντιρκ Νοβίτσκι και θα έκανε δεύτερη φύση της το μπάσκετ.

Η φρεσκότατη πρωταθλήτρια κόσμου απαρτίζεται απ’ αυτήν τη φουρνιά των πιτσιρικάδων που βλέποντας τον αγέρωχο ξανθομάλλη να καλπάζει στο παρκέ θέλησαν να του μοιάζουν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τάις, Φόγκτμαν και Λο ήταν στην προεφηβεία, ο Σρέντερ κάτω από τα δέκα, ο μεγάλος Βάγκνερ (Μο) με τον Ομπστ άρχιζαν το σχολείο, ενώ ο μικρός (Φραντς) κι ο Μπόνγκα μάθαιναν πώς να στέκονταν στα πόδια τους μετά το μπουσούλημα.

CHAMPIONS OF THE WORLD AND NO ONE CAN TAKE THAT AWAY 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/NhM1pfeyNj

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023