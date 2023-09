Μια φάση που δεν έμοιαζε καθόλου ύποπτη, μια απλή άμυνα επί της baseline σ’ έναν κοντύτερο αντίπαλο, ένα χτύπημα από αγκώνα στην αριστερή πλευρά του σώματος. Ο Σέρβος διεθνής Μπόρισα Σίμανιτς υπήρξε θύμα αυτής της στιγμής που σου κόβει τη ζώη σε δύο κομμάτια.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των όρλοβι με το Νότιο Σουδάν στο Mundobasket, ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ αναχαίτιζε την προσπάθεια του Νούνι Όμοτ που είχε την κατοχή της μπάλας και προστάτευε με το μεγάλο κορμί του το καλάθι της ομάδας του. Για κακή τύχη του ο Σουδανός προσπάθησε άτσαλα ν’ απεγκλωβιστεί από το μαρκάρισμα και τον χτύπησε με τον αγκώνα του προτού σκοράρει με λέι απ.

Serbian forward Borisa Simanic was transported to the hospital and ultimately lost one of his kidneys as a result of this incident against South Sudan 🤕

(via @BasketNews_com)pic.twitter.com/GyxLTlbWYm

