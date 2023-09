Κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους έκαναν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μεταξύ άλλων, η κα. φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως θα δοθούν 2,2 δισ. στην Ελλάδα ως βοήθεια μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την χώρα. Όπως είπε η ίδια «Θα είμαστε γρήγοροι και ευέλικτοί, θα κινητοποιήσουμε όλους του διαθέσιμους πόρους».

«Η Ευρώπη βρίσκεται δίπλα στους αδύναμους και στους Έλληνες. Και θέλω να ξέρετε ότι η Ευρώπη είναι δίπλα στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Πολλές επενδύσεις θα είναι απαραίτητες για να ξανά δημιουργήσουμε μετά τις καταστροφές και φυσικά χρειαζόμαστε και άμεση βοήθεια. Χρειάζεται και άμεση βοήθεια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Θέλω να εστιάσω σε πέντε πράγματα που μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα», τόνισε η ίδια.

«Πρώτον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από την προηγούμενη περίοδο που δεν δαπανήθηκαν, διαφορετικά θα χαθούν.

Το δεύτερο αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποστήριξης. Κεφάλαια, τα οποία θα πρέπει να διοχετεύσουμε κάπου φέτος, οπότε αμέσως μπορούμε ένα μέρος αυτού του ποσού, να διοχετεύσουμε στους Έλληνες. Το τρίτο στοιχείο είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Έχουμε λοιπόν, δύο ταμεία από το προηγούμενο πρόγραμμα και πλέον έχουμε και το νέο πρόγραμμα για την Αγροτική Πολιτική, το οποίο θα δούμε και θα εξετάσουμε και την αγροτική πολιτική για του χρόνου.

Όλα αυτά τα ταμεία θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα δάση και τις αγροτικές υποδομές που θα πρέπει να αποκατασταθούν. Όλα αυτά θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να έχουν έως και 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είναι δίπλα σας για να μπορέσει να διοχετεύσει και κάποιους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα πρέπει να το θέσουμε σε υψηλότερο επίπεδο και αν αυτό συμβεί, τότε του χρόνου θα μπορούμε να σας διαθέσουμε από εκεί 400 εκατομμύρια ευρώ.

Και φυσικά η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει και μερικούς κάποιους πόρους από την από το πρόγραμμα NextGenEU, οπότε σίγουρα θα έχουμε πόρους και από εκεί».

I want Greece and the Greek people to know that Europe stands at their side.

A lot of investment will be necessary to rebuild and to restore their livelihoods.

