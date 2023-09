Ο ένας βγάζει το ψωμί του στην Μπάγερν Μονάχου, ως ένας περιφερειακός του ροτέισον, κι άλλος είναι το μεγάλο αστέρι των Ιντιάνα Πέισερς. Ο ένας πήγε στο Mundobasket από μια «ok» σεζόν με 9.9 πόντους στην Euroleague κι άλλος από την πιο παραγωγική της τριετούς πορείας του στο NBA με 20.7 πόντους. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, αυτοί του Αντρέας Ομπστ και του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, που έμελλε να συναντηθούν στη Μανίλα των Φιλιππίνων.

Στο πιο… λαμπερό των highlights ολάκερου του τουρνουά ο Γερμανός κατείχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και ο Αμερικανός υποχρεώθηκε σ’ ένα cameο. Ήταν η φάση που όρισε -σε μεγάλο βαθμό- το πολύκροτο 113-111 της Γερμανίας επί των ΗΠΑ στον ημιτελικό του Παγκοσμίου.

Οι Αμερικανοί είχαν φτάσει από το -12 (94-106) στο -1 (107-108) και διεκδικούσαν με αρκετές πιθανότητες την ανατροπή – πρόκριση στον τελικό με τους Σέρβους. Απέμεναν μόνο 77 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα και οι Γερμανοί είχαν τα 14 εξ αυτών με επαναφορά από την baseline.

Ο Σρούντερ δεν βιάστηκε να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Περίμενε τα σκριν και τον Ομπστ να βγει πίσω απ’ αυτό του Μπόνγκα.

Ο Χαλιμπέρτον έμεινε ένα βήμα πίσω και έτρεξε να τον προλάβει τη στιγμή που δεχόταν την πάσα. Πίστεψε πως τα είχε καταφέρει φτάνοντάς τον. Ως τη στιγμή που ο Γερμανός προσποιήθηκε, έκανε ένα βήμα αριστερά κι έστειλε τον προσωπικό αντίπαλό του στο παρκέ.

Αγέρωχος κι εντελώς ανενόχλητος, ζύγισε το σώμα του, βρήκε τη σωστή γωνία κι εκτελώντας έστειλε συστημένη την μπάλα στο καλάθι. Οι τρεις αυτοί πόντοι, συνδυαστικά με το αυτοκρατορικό κόψιμο του Μπόνγκα που ακολούθησε όταν ο Μπρίτζες επιχείρησε το λέι απ, δεν σώριασαν μόνο τον Χαλιμπέρτον αλλά όλους τους Αμερικανούς!

Andreas Obst had Haliburton on the floor pic.twitter.com/BTCQflLmfj

Η στιγμή έγινε viral κι ο Ομπστ το ανυπέρβλητο obst-acle για τους NBAers του Στιβ Κερ που σκόνταψαν πάνω του κι έπεσαν! Μαζί γκρεμίστηκαν και οι ελπίδες τους για την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου μετά το 2014.

Looks like Germany was too big of an OBST-acle for USA#FIBAWC pic.twitter.com/Q8R253WE1G

— Rob Karaznevic (@dogtheballer) September 8, 2023