Σε μία κατάμεστη αίθουσα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάστηκε η νέα πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA, «Milky Way».

Η νέα σειρά έχει την σφραγίδα του βραβευμένου με «Χρυσό Φοίνικα» Βασίλη Κεκάτου και αναμένεται να συγκινήσει και να εντυπωσιάσει τους τηλεθεατές του Μεγάλου Καναλιού.

Η ελληνική τηλεόραση ανακάλυψε έναν νέο πλανήτη και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου ξεκινά το πιο συναρπαστικό γαλαξιακό ταξίδι στο MEGA, το οποίο θα συνεχίζεται αμέσως μετά στο Vodafone TV!

Όσο για το ταξίδι της σειράς εκτός ελληνικών συνόρων, η Foss Productions αμέσως μετά και την επιτυχημένη διεθνή πρεμιέρα του «Milky Way» στο φεστιβάλ Series Mania της Γαλλίας, συμφώνησε με μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες παραγωγής και διανομής περιεχομένου, την Fifth Season (πρώην Endeavor) για τη διεθνή διάθεση και διανομή της σειράς σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία έχει παραγάγει και διανείμει σειρές όπως τα Severance (Apple TV), Scenes from a marriage (HBO), Killing Eve (AMC) και πολλά άλλα.

Η σειρά

Πρόκειται για μια ονειρικά ευαίσθητη αλλά και αφοπλιστικά ειλικρινής σειρά, με δυνατές δόσεις συγκίνησης και σωτήριου χιούμορ.

Πραγματεύεται τα όνειρα μίας 17χρονης κοπέλας από την επαρχία που ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια και να ζήσει το αθηναϊκό όνειρο μακριά από το ασφυκτικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει.

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος του MEGA, Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Η πρώτη μεγάλης κλίμακας δουλειά του βραβευμένου σκηνοθέτη κινείται αισθητικά σε μονοπάτια που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στην ελληνική μυθοπλασία.

Θεματολογικά, αγγίζει πολυσύνθετα σύγχρονα ζητήματα, όπως ο εγκλωβισμός των νέων στην επαρχία, η επιρροή της θρησκείας, η τοξική αρρενωπότητα και η queer ρευστότητα, το peer pressure, το σεξ ανηλίκων, η χρήση ναρκωτικών, το slut shaming και πολλά ακόμα.

Η εκδήλωση

Στην κατάμεστη αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι συντελεστές της σειράς καταχειροκροτήθηκαν μετά την προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων.

«Δεν είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου να κάνω τηλεόραση. Στο μυαλό μου το “Milky Way” το είχα σαν ταινία. Μία πολύ πολύ μεγάλη ταινία. Η τέχνη είναι μία μικρή σπίθα. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Εμείς πήγαμε να ανάψουμε μια φωτιά μες στο χιόνι. Στη σειρά εκφράζουμε κάποιες απόψεις, λίγο πιο σύγχρονες. Μακάρι στο μέλλον η τηλεόραση να ασχοληθεί περισσότερο με τέτοιες ιστορίες, λίγο πιο “δύσκολες”. Με ενδιαφέρει κυρίως η γνώμη των νέων ανθρώπων. Να μην νιώσουν προδομένοι από αυτό που θα δουν» τόνισε ο Βασίλης Κεκάτος μετά το τέλος της προβολής.

Η υπόθεση

Σε μία απόμακρη ορεινή πόλη, η 17χρονη Μαρία, τελειόφοιτη Λυκείου, ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια και να ζήσει το «αθηναϊκό όνειρο» μακριά από το ασφυκτικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει.

Οι ονειροπολήσεις της σταματούν απότομα όταν μένει έγκυος από τον φίλο της, τον Τάσο, έναν νεαρό που έχει περάσει όλη του τη ζωή δουλεύοντας στο μοναδικό βενζινάδικο της πόλης και δεν έχει φανταστεί ποτέ να ξεφύγει από τον μικρόκοσμό του. Η οικογένεια και οι φίλοι αγκαλιάζουν το απρόσμενο νέο της εγκυμοσύνης της, πολύ γρήγορα όμως, η ίδια συνειδητοποιεί ότι οι περιορισμοί αυξάνονται επικίνδυνα.

Πρόσωπο-κλειδί και καταφύγιό της ο Τζο, ο νέος συμμαθητής της – ένα αγόρι που ξεχωρίζει από το συντηρητικό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας. Οι δυο τους, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες στον δρόμο προς την ενηλικίωση. Αντιμέτωπη με το μεγάλο της δίλημμα, η Μαρία θα βρεθεί ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά είναι και σε αυτό που θέλουν οι άλλοι να γίνει.

Πρωταγωνιστούν: Κορίννα Ντουλλάαρτ, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Γιούλικα Σκαφιδά, Θέμις Μπαζάκα, Αργύρης Μπακιρτζής, Μαρία Καλλιμάνη, Σοφία Κόκκαλη, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Τόνια Σωτηροπούλου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Στυλιάνα Ιωάννου, Ναταλία Σουίφτ, Αφροδίτη Καποκάκη, Ευαγγελία Καμάρα, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Ξένια Ντάνια, Σταύρος Τσουμάνης, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Τζέο Πακίτσας, Κασσιόπη Κλέπκου, Αλέξανδρος Βούλγαρης.

Guest stars: Λαέρτης Μαλκότσης, Νίκος Καραθάνος, Κίμων Κουρής, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Άλκηστις Πουλοπούλου, Ελένη Φουρέιρα.

Παραγωγή: FOSS PRODUCTIONS

To «Milky Way» μετά το τέλος του κάθε επεισοδίου θα είναι διαθέσιμο on demand αποκλειστικά στο Vodafone TV.

