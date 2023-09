Ο 22χρονος Ισπανός ηθοποιός, Γκαμπριέλ Γκεβάρα, πρωταγωνιστής εφηβικών σειρών, συνελήφθη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν παραλάβει το βραβείο του, για την ερμηνεία του στην ταινία My Fault/Culpa Mia. Οι διοργανωτές είπαν στο ιταλικό πρακτορείο Ansa ότι η απονομή του βραβείου αναβάλλεται μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα σε βάρος του.

Εις βάρος του Γκεβάρα εκρεμούσε ενεργό διεθνές ένταλμα για μια φερόμενη σεξουαλική επίθεση στη Γαλλία. Η αστυνομία της Βενετίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη, και ο ηθοποιός βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση.

Το εφετείο θα αποφανθεί επί της υπόθεσής του πριν ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης ενώ οι ακριβείς κατηγορίες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Spanish actor Gabriel Guevara has been arrested at the Venice International Film Festival on a sexual assault charge. pic.twitter.com/7wQCNUdLLx

