Μία είδηση, που ανησύχησε τους θαυμαστές του Έλτον Τζον, έγινε γνωστή. Ο θρυλικός τραγουδιστής νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο μετά από πτώση μέσα στο σπίτι του, στη Νίκαια της Γαλλίας.

Ο 76χρονος διακομίστηκε στο ορθοπεδικό τμήμα του «Princess Grace» στο Μονακό με ελαφρά τραύματα, πέρασε εκεί τη νύχτα και, σύμφωνα με την MailOnline, πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας 28 Αυγούστου.

Άτομα από το περιβάλλον του, που μίλησαν στον ιστότοπο, ανέφεραν ότι τώρα ο Έλτον Τζον είναι καλά στην υγεία του και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Επίσης, σε ανακοίνωσή τους δήλωσαν: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μετά από ένα ολίσθημα χθες στο σπίτι του στη νότια Γαλλία, ο Έλτον επισκέφθηκε το τοπικό νοσοκομείο ως προληπτικό μέτρο. Μετά από εξετάσεις, πήρε αμέσως εξιτήριο σήμερα το πρωί και τώρα επέστρεψε στο σπίτι του και είναι καλά στην υγεία του».

https://t.co/ZHmvkxzDff Elton John, 76, is treated overnight in hospital after suffering a fall at his villa in Nice https://t.co/cMRZ9U6GoW

— UK Search (@UKSearch1) August 28, 2023