Όλα έτοιμα για την έναρξη της 80ής κινηματογραφικής Μπιενάλε που θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα στην Salla Grande του νησιού Λίντο. Το Φεστιβάλ Βενετίας σηκώνει αυλαία, με την παγκόσμια πρεμιέρα της ιταλικής, πολεμικού περιεχομένου ταινίας «Commandante» του Εντουάρντο Ντε Αντζελις στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πιερφρανσέσκο Φαβίνο.

Λόγω του επετειακού της χαρακτήρα, η φετινή κινηματογραφική Μόστρα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει διάσημα πρόσωπα και πολλά υποσχόμενες ταινίες που κινούν αμέσως το ενδιαφέρον. Ανάμεσά τους εντός συναγωνισμού, οι βιογραφίες «Ferrari» του Μάικλ Μαν για τον Ενζο Φεράρι (Ανταμ Ντράιβερ), «Priscila» της Σοφία Κόπολα γύρω από τον έρωτα της ζωής του Έλβις Πρίσλεϊ, την Πρισίλα Πρίσλεϊ (που συνεργάστηκε στο σενάριο) και «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ που εστιάζει στην σχέση του διάσημου μουσικοσυνθέτη Λέοναρντ Μπέρνσταϊν (που υποδύεται ο ίδιος) με την Φελίτσια Μονταλέγκρε (Κάρεϊ Μάλιγκαν).

Εν τω μεταξύ την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor things» (συμπαραγωγή Αγγλία/ Ιρλανδίας/ ΗΠΑ) θα προβληθεί επίσης εντός συναγωνισμού. Στην ταινία που όλα δείχνουν να είναι μια «ματιά» του 50χρονου Έλληνα σκηνοθέτη πάνω στον μύθο του τέρατος του Φρανκενστάιν, πρωταγωνιστούν η Εμα Στόουν, ο Μαρκ Ράφαλο και ο Γουίλεμ Νταφόε. Θυμίζουμε ότι το φεστιβάλ Βενετίας έχει φιλοξενήσει και τιμήσει δύο ταινίες του Γ. Λάνθιμου: το 2011 όταν οι «Αλπεις» απέσπασαν το βραβείο σεναρίου και το 2018 όταν η «Ευνοούμενη» κέρδισε το μεγάλο βραβείο της επιτροπής και το βραβείο γυναικείας ερμηνείας για την Ολίβια Κόλμαν.

Μεγάλα ονόματα θα κρίνουν τις ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος υπό την προεδρία του Αμερικανού, βραβευμένου με Οσκαρ σκηνοθέτη Ντέμιαν Σαζέλ («La La Land», «Babylon»). Ανάμεσά τους τρεις γυναίκες σκηνοθέτριες, η Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον («Η εξουσία του σκύλου», «Μαθήματα πιάνου»), η Αμερικανίδα Λόρα Πόιτρας της οποίας το ντοκιμαντέρ «All the Beauty and the Bloodshed» απέσπασε πέρσι τον Χρυσό Λέοντα και η Γαλλίδα Μία Χάνσεν Λαβ (Ένα όμορφο πρωινό). Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης/ σεναριογράφος Μάρτιν Μακ Ντόνα των «Φαντασμάτων του Ινισέριν», ο Αργεντίνος σκηνοθέτης/ σεναριογράφος Σαντιάγο Μίτρε της «Αργεντινής 1985», o Ιταλός σκηνοθέτης Γκαμπριέλε Μαϊνέτι και οι ηθοποιοί Σαλέχ Μπακρί (Παλαιστίνη) και Σου Κι (Κίνα) συμπληρώνουν την ομάδα.

Ενδιαφέρον επίσης προκαλούν οι ταινίες «Γυρίσματα της τύχης» και «Το παλάτι», αντιστοίχως των Γούντι Αλεν και Ρόμαν Πολάνσκι. Βετεράνοι πλέον (88 ο Αλεν και 90 ο Πολάνσκι) έχουν και οι δύο ταλαιπωρηθεί στην προσωπική τους ζωή αν και ως καλλιτέχνες δεν το βάζουν κάτω. Οι ταινίες τους θα προβληθούν εκτός συναγωνισμού ενώ όπως είναι ήδη γνωστό, για την προώθηση και ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Γυρίσματα της τύχης» ο Γ. Αλεν λίγο πριν το τέλος της διοργάνωσης θα έρθει στην χώρα μας.

Στην φετινή κινηματογραφική Μόστρα θα τιμηθούν η Ιταλίδα σκηνοθέτρια Λιλιάνα Καβάνι («Ο θυρωρός της νύχτας», «Φραντσέσκο»), συχνή επισκέπτρια του φεστιβάλ από το 1965 όταν παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Philippe Pétain: Processo a Vichy» και ο Κινέζος ηθοποιός Τόνι Λιουνγκ, γνωστός από την στενή σχέση του με τον σκηνοθέτη Γουόνγκ Καρ Βάι («Ερωτική επιθυμία», «Happy together» κ.α.). Ο Λέουνγκ ήταν πρωταγωνιστής στην ταινία «Προσοχή, πόθος» του Ανγκ Λι που το 2007 κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα.