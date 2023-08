Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι «εντόπισε και επιδιόρθωσε» ένα τεχνικό πρόβλημα που έχει προκαλέσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων που χρησιμοποιούν τον βρετανικό εναέριο χώρο.

«Συνεργαζόμαστε τώρα στενά με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για να διαχειριστούμε τις πτήσεις που επηρεάζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Οι μηχανικοί μας θα παρακολουθούν προσεκτικά την απόδοση του συστήματος καθώς επιστρέφουμε στην κανονική λειτουργία», ανέφερε η NATS σε ανακοίνωσή της.

Η NATS αναγκάστηκε να προβεί σε περιορισμούς της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς αξιωματούχοι της υπηρεσίας εργάζονται για την αντιμετώπιση ενός τεχνικού ζητήματος που προέκυψε, με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια να προειδοποιούν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πολλοί επιβάτες με αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρου ότι παραμένουν μέσα σε αεροπλάνα στους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης περιμένοντας να αναχωρήσουν σε μια μέρα αιχμής λόγω δημόσιας αργίας σήμερα σε μέρη της Βρετανίας.

Η παρουσιάστρια Gabby Logan ανέφερε ότι το αεροπλάνο της είχε κολλήσει στον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, προσθέτοντας: «Μετά από σχεδόν 3 εβδομάδες μακριά από την πατρίδα μου απέχω ώρες από το να αγκαλιάσω την οικογένειά μου. Και μόλις μου είπαν ότι ο εναέριος χώρος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κλειστός. Μπορεί να μείνουμε εδώ για 12 ώρες. Καθόμαστε στο αεροπλάνο και περιμένουμε».

On a plane on the runway at Budapest airport. After almost 3 weeks away from home I am hours from hugging my family. And have just been told UK airspace is shut. We could be here for 12 hours. So we sit on the plane and wait.

— Gabby Logan (@GabbyLogan) August 28, 2023