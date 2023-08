Η υπεράσπιση του Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την Πέμπτη (17/08) η δίκη του πρώην αμερικανού προέδρου ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον για τις φερόμενες προσπάθειές του να ανατρέψει με απάτη το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 να διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2026, πολύ μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Πριν από μια εβδομάδα, ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ πρότεινε η δίκη του αμερικανού πρώην προέδρου να ξεκινήσει τη 2η Ιανουαρίου 2024, εκτιμώντας πως δεν θα πρέπει να διαρκέσει πάνω από «τέσσερις ως έξι εβδομάδες».

Η Τάνια Τσούτκαν, η δικάστρια που θα προεδρεύσει στη συζήτηση, προγραμμάτισε για την 28η Αυγούστου ακροαματική διαδικασία προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία της δίκης και κάλεσε τους διαδίκους να κάνουν τις προτάσεις τους προτού αποφασίσει.

