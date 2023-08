Σε μια αίσια τροπή των γεγονότων, οι προσευχές των θαυμαστών της σειράς «Warrior Nun» εισακούστηκαν. Ο εκτελεστικός παραγωγός της, Dean English, ανακοίνωσε ότι η αγαπημένη σειρά, στην οποία το Netflix τράβηξε κόκκινη γραμμή με συνοπτικές διαδικασίες τον περασμένο Δεκέμβρη, θα επιστρέψει ως τριλογία ταινιών.

A trilogy of ‘Warrior Nun’ feature films have been announced. pic.twitter.com/rsMI9lzTON — Pop Crave (@PopCrave) August 16, 2023

Η κίνηση αυτή εκ μέρους του Netflix είχε προκαλέσει την οργή πολλών θαυμαστών της σειράς, η οποία είχε και έντονη εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Στους μήνες που ακολούθησαν το «Warrior Nun» έδειξε σημάδια ζωής χάρη στους παθιασμένους θαυμαστές του και την ένθερμη υποστήριξη του showrunner της σειράς Simon Barry, αλλά όσο περνούσε ο καιρός φαινόταν ότι οι πιθανότητες αναβίωσης γίνονταν όλο και μικρότερες. Μετά από επτά μήνες και χιλιάδες διαφορετικά hashtags στο Χ (πρώην Twitter), ο Dean English μοιράστηκε τα νέα πως – είναι επίσημο – η σειρά τα κατάφερε, σώθηκε.

Yes — you all actually did it #WarriorNunSaved https://t.co/uVriXNof7b — Dean English (@deengli) August 10, 2023

Ο English ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους πριν μοιραστεί τα νέα σε ένα βίντεο: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανακοινώνω ότι το Warrior Nun επιστρέφει ως τριλογία κινηματογραφικών ταινιών. Επαναλαμβάνω, μια τριλογία κινηματογραφικών ταινιών. Τρεις».

Λόγω των συνεχιζόμενων απεργιών σεναριογράφων και ηθοποιών του Χόλιγουντ, ο English δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τίποτα σχετικά με το ποιοι σεναριογράφοι ή ηθοποιοί θα συμμετέχουν στις ταινίες, αλλά δήλωσε ανοιχτά: «Κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν: «Μήπως αυτό ίσως υπονοεί ότι θα ξεκινήσει ένα σύμπαν της Warrior Nun, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές ακολουθώντας χαρακτήρες που ήδη γνωρίζουμε;». Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ναι. Και θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον».

All I have to say is, WELCOME TO THE HALOVERSE!!! 🧿😇🥷🏽🧎🏻‍♀️⚔️#WarriorNun #WarriorNunSaved pic.twitter.com/9gtTJycLO9 — Des | WARRIOR NUN DETECTIVE⚔️🥷🏽🧐 (@DesiraeC93) August 16, 2023

Ο English δεν ανέφερε καμία εμπλοκή του Netflix στις επερχόμενες ταινίες, ενώ παραμένει άγνωστο προς το παρόν το πώς και το πού θα κυκλοφορήσουν – εάν δηλαδή θα τις δούμε στις αίθουσες ή μέσω κάποιας άλλης υπηρεσίας streaming.

Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τις δύο προηγούμενες σεζόν, αξίζει να σημειωθεί ότι η δεύτερη σεζόν της σειράς «Warrior Nun», η οποία κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου 2022, απέσπασε βαθμολογία 100% από τους κριτικούς και 99% από το κοινό στο Rotten Tomatoes, που εκείνη την εποχή σήμανε νέο ρεκόρ για το Netflix. Οι θαυμαστές σοκαρίστηκαν όταν η σειρά ακυρώθηκε μόλις ένα μήνα αργότερα.