Μια ογκώδης και διαβόητα άτακτη μαύρη αρκούδα συνελήφθη μετά από περισσότερο από ένα χρόνο καταδίωξης μετά από μια σειρά διαρρήξεων στην Καλιφόρνια. Η αρκούδα των 227 κιλών, γνωστή στους θαυμαστές της ως «Hank the Tank», πιστεύεται ότι έχει διαρρήξει 21 σπίτια στην περιοχή Lake Tahoe από το 2022.

Ο Hank – που στην πραγματικότητα είναι μια θηλυκή αρκούδα καταγεγραμμένη – θα μεταφερθεί σε ένα καταφύγιο στο Κολοράντο. Τα τρία μικρά της ενδέχεται να μεταφερθούν σε μια εγκατάσταση στην κομητεία Σονόμα της Καλιφόρνιας.

‘Hank the Tank’ bear who broke into 21 homes around Tahoe taken to Colorado sanctuary https://t.co/mydBokFkwj pic.twitter.com/byI4dfQ4Mv

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή, το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας (CDFW) ανέφερε ότι οι βιολόγοι «ακινητοποίησαν με ασφάλεια» την αρκούδα, η οποία είχε συνδεθεί με 21 διαρρήξεις μέσω στοιχείων DNA.

Η αρκούδα θα μεταφερθεί στο Καταφύγιο Άγριων Ζώων κοντά στο Σπρίνγκφιλντ του Κολοράντο. Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, γνωστή παλαιότερα ως Twitter, ο κυβερνήτης του Κολοράντο Jared Polis καλωσόρισε τη Hank και αστειεύτηκε ότι θα έπρεπε να είχε ονομαστεί «Henrietta the Tank».

You might have heard of this famous female black bear, “Hank the Tank,” who wildlife biologists have captured and are now relocating to @animalsanctuary

We can bearly contain our excitement to welcome Henrietta to her new Colorado home. https://t.co/QMQ4rXvX5j pic.twitter.com/rnElvAWZyI

— Governor Jared Polis (@GovofCO) August 9, 2023