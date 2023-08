Πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF), το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης το οποίο και θα παρουσιαστεί στο κοινό από τις 4 ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε ελληνικές ταινίες στις είκοσι (20) συνολικά και ακολουθεί εκείνο του εθνικού διαγωνιστικού προγράμματος με τριάντα πέντε (35) ταινίες, του εθνικού σπουδαστικού με είκοσι τέσσερις (24) ταινίες, του διεθνούς σπουδαστικού με δέκα τέσσερις (14) ταινίες και άλλων.

Oι ταινίες που συμμετέχουν στο διεθνές διαγωνιστικό είναι οι «Super του Νικόλα Κούλογλου, «Ανορθόδοξος» του Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου, «Έτοιμοι» της Ειρήνης Βιανέλλη, «Midnight Skin» του Μανώλη Μαυρή και «Φῶς ἐκ Φωτός» του Νεριτάν Ζιντζιρία .

Με αφορμή την προσεχή διοργάνωση, το ΒΗΜΑ αναζήτησε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεσμού, σκηνοθέτη κ. Γιάννη Σακαρίδη για μια συνομιλία εφ’ όλης της ύλης πάνω στις εξελίξεις του σημαντικότερου φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της χώρας μας.

Ο Σακαρίδης βρίσκεται στον κινηματογραφικό χώρο εδώ και 30 χρόνια. Έχοντας σπουδάσει, ζήσει και εργαστεί στο Λονδίνο για 18 χρόνια, εργάζεται πλέον στην Ελλάδα και είναι ο δημιουργός των ταινιών «Wild duck» και «Amerika Square», που υπήρξε επίσημη επιλογή/ πρόταση της Ελλάδας για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2018.

Από το 2020, ο Σακαρίδης βρίσκεται στο τιμόνι της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας .

Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στην πρώτη χρονιά ανάληψης των καθηκόντων σας στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ Δράμας σε σχέση με την φετινή;

«Είναι σαν να πέρασε ένας αιώνας ή και μια στιγμή από τότε! Τέτοιες μέρες πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε το site του φεστιβάλ! Yπήρχαν ελλείψεις. Η βασική διαφορά είναι στον προγραμματισμό των επτά (7) Επίσημων ανεξάρτητων Προγραμμάτων από ισάριθμους Head programmers. Ειδικά η εξέλιξη για δεύτερη χρονιά του Εθνικού Σπουδαστικού από τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη, το Short Film Hub που ιδρύσαμε με τη Γιάννα Σαρρή ως επικεφαλής και το Cinematherapy της Ντενις Νικολάκου είναι τα highlights της χρονιάς.

Ως καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, σε τι δίνετε προτεραιότητα;

«Στο όραμα του φεστιβάλ. Σήμερα, το φεστιβάλ όχι μόνο είναι ανοιχτό σε όλους, αλλά νιώθει την ανάγκη να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει με όλους. Χωρίς γεωγραφικούς, φυλετικούς, σεξουαλικούς και ηλικιακούς περιορισμούς. Χωρίς διακρίσεις. Το σινεμά του DSFF φτιάχνεται από όλους, μιλάει για όλους, κρίνεται από όλους και απευθύνεται σε όλους. Οι ταινίες είναι μια ακόμα δικαιολογία για να καταλάβουμε αλλήλους και να έρθουμε λίγο πιο κοντά.»

Το ζήτημα «Oscar qualified » που ισχύει από φέτος και ως θέμα απασχόλησε αρκετά την συνέντευξη Τύπου που δώσατε πριν από λίγο καιρό, πόσο και σε τι θεωρείτε ότι θα βοηθήσει τον θεσμό;

«Το DISFF έλαβε πιστοποίηση για τις οσκαρικές υποψηφιότητες των ταινιών μικρού μήκους που διακρίνονται στο Εθνικό Διαγωνιστικό του πρόγραμμα (Oscar® qualified) και στο Διεθνές. Αυτό σημαίνει ότι από φέτος τον Σεπτέμβριο του 2023 και κάθε χρόνο θα στέλνουμε τους δύο (2) τίτλους των ταινιών, που κέρδισαν τον Χρυσό Διόνυσο, δηλαδή το βραβείο καλύτερης ταινίας του Εθνικού Διαγωνιστικού και το Grand prix δηλαδή το βραβείο καλύτερης ταινίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού, στην Λίστα των Oscar Qualified ταινιών.

Οι δυο αυτές ταινίες μπορεί να είναι είτε Live action film, είτε Animation ή short Documentary. Στα Οσκαρ υπάρχουν 3 κατηγορίες μικρού μήκους Live action short film, Animation ή short Documentary. To DISFF βγάζει 2 ταινίες σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες.

Επίσης σημαίνει ότι μπαίνουμε στις A lists των φεστιβάλ μικρού μήκους του κόσμου, τα δύο Διαγωνιστικά μας προγράμματα θα έχουν πολύ μεγαλύτερο κύρος και θα λαμβάνουμε διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό ταινιών στο Διεθνές Διαγωνιστικό μας.»

Πιστεύετε ότι αυτή κίνηση θα αποτελέσει κίνητρο για ακόμα περισσότερη προσοχή των Ελλήνων σκηνοθετών σε θέματα αρτιότητας και ποιότητας των ταινιών τους;

«Ανέκαθεν η πρόθεση ήταν να ενισχύσει το καλό σινεμά και να αποτελέσει ένα σημείο επαφής και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων του. Παλιότερα αυτό γινόταν με το να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο διαγωνισμό όπου ο κόσμος είχε πρόσβαση στις ταινίες που διαγωνίζονταν και σε συζητήσεις γύρω από αυτές. Σήμερα αυτό εξακολουθεί να είναι η βάση, αλλά πλέον το κοινό βιώνει ένα ολόκληρο οικοσύστημα εμπειριών κινηματογράφου, μέσω των οποίων μπορεί να αποκτήσει έμπνευση & τεχνικές γνώσεις, αλλά και πρόσβαση σε ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Το DISFF είναι στο network των φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για χρόνια, από φέτος προσθέσαμε άλλο ένα μεγάλο κίνητρο για τους Έλληνες σκηνοθέτες να εμπνευστούν και να γεμίσουν παραστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Έχοντας γνώση του υλικού των ελληνικών ταινιών που κατατεθηκαν και προκρίθηκαν φέτος, τι έχουν, αν έχουν, να ζηλέψουν από αντίστοιχου προϋπολογισμού ταινίες προερχόμενες από χώρες με ισχυρή κινηματογραφική παράδοση;

«Νομίζω πως τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν οι Ελληνικές ταινίες. Απόδειξη ότι στο φετινό Διεθνές Διαγωνιστικό μας πρόγραμμα η ομάδα του Γιώργου Ζώη επέλεξε 5 ελληνικές ταινίες από το σύνολο των 20 στο πρόγραμμα, βλέποντας πάνω από 2000 ταινίες από 100 χώρες.»

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η ιδέα που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά πέρσι της αξιοποίησης του Στρατοπέδου Ανδρικάκη στη Δράμα σε σχέση με την δημιουργία πολυχώρου κινηματογράφου;

«Είναι στο στάδιο μελέτης από μια εξαιρετική ομάδα που ετοιμάζει μια συγκλονιστική πρόταση.»

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ – 2023 DISFF46

The Open House, Julieta Lasarte (Ισπανία)

Aqueronte, Manuel Muñoz Rivas (Ισπανία)

The Way Winter Comes, Zichen Wang (Κίνα)

The Blind, Michiel Robberecht (Βέλγιο)

Super, Νικόλας Κούλογλου (Ελλάδα)

Same Old, Lloyd Lee Choi (Καναδάς)

Hold On For Dear Life, Simone Fiorentino (Ιταλία)

Ανορθόδοξος/ Unorthodox, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος (Ελλάδα)

Apostles of Cinema, Darragh Amelia, Gertrude Malizana, Jesse Gerard Moango, Cece Mlay (Τανζανία)

Φως εκ φωτός/ Light Of Light, Νεριτάν Ζιντζιρία (Ελλάδα)

Offline,Daniel Fure Schwarz, Mauritz Brekke Solberg (Νορβηγία)

Teacups, Alec Green, Finbar Watson (Αυστραλία)

Ετοιμοι/ Ready, Ειρήνη Βιανέλλη (Ελλάδα)

Ulises, Félix Brixel (Ισπανία)

Midnight Skin, Μανώλης Μαυρής (Ελλάδα)

Les chenilles, Michelle Keserwany, Noel Keserwany (Γαλλία)

The Silence Of The Banana Trees, Eneos Çarka (Αλβανία)

The River and the Labyrinth, Ian Capillé (Πορτογαλία)

Bed Days, Tatiana Ramos (Πορτογαλία)

The Age Of Innocence, Maximilian Bungarten (Γερμανία)

Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι:

Εύα Στεφανή (Πρόεδρος), σκηνοθέτις, Philip Ilson, καλλιτεχνικός διευθυντής London Film Festival, και Marie-Pauline Mollaret, επικεφαλής short film selection Cannes/κριτικός κινηματογράφου.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ – 2023 DISFF46

Ανορθόδοξος του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου

Με λένε Άντι των Ανδρέα Βακαλιού, Φίλη Ολσέφσκι

Λευκά Χριστούγεννα 1948 του Αντώνη Βαλληνδρά

Good Girls Club: A Virginity Odyssey των Λήδα Βαρτζιώτη, Δημήτρη Τσακαλέα

Αντιλόπη του Αλέξανδρου Βούλγαρη (ΑKA The Boy)

Φῶς ἐκ Φωτός του Νεριτάν Ζιντζιρία

Αριζόνες του Γιώργου Ηλιόπουλου

Wings του Φοίβου Ήμελλου

A piece of liberty της Αντιγόνης Καπάκα

Τέλη Αυγούστου της Αντζελίκα Κατσά

Η πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο της Mαίρης Κολώνια

Αερολίν του Αλέξη Κουκιά-Παντελή

Super του Νικόλα Κούλογλου

Διάλεξε χέρι του Σταύρου Κωστόπουλου

Παρακαλώ περιμένετε της Καρίνας Λογοθέτη

Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή

Εάν σου πω τις αναμνήσεις μου της Μαρίας Έλενας Μητροδήμα

Παλίρροια του Γιώργου Μπουγιούκου

À deux voix της Μάρθας Μπουζιούρη

Αθαλάσσα της Αργυρώς Νικολάου

L’acqua che passa / Deep Sea της Κάλλιας Παπαδάκη

Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου

Firebug του Αλέξανδρου Παπαθανασόπουλου

Short draft του Σπυρίδωνα Παπασπύρου

Mailman του Nicholas G. Pelecanos

Ο κλέφτης του Matteo Pizzocaro

Μέχρι να με δεις της Ελεάννας Σαντοριναίου

Τείχη του Χρήστου Σαρρή

Cargo του Γιώργου Σερβετά

Womb του Θέμου Σκανδάμη

Buffer Zone του Σάββα Σταύρου

Δυόσμος του Αλέξανδρου Γεώργιου Σωτηρόπουλου

Το καλοκαίρι που παρατήρησα για πρώτη φορά τον ήλιο να δύει του Αστέρη Τζιώλα

Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας Μαυρογεώργη

Πλευρά του Παναγιώτη Φαφούτη

Την κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι:

Λευτέρης Χαρίτος (Πρόεδρος), σκηνοθέτης, Alexia Roider, καλλιτεχνική διευθύντρια Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, Μένος Δελιοτζάκης, σκηνοθέτης, Αλεξάνδρα Ματθαίου, σκηνοθέτις / σεναριογράφος και Ασημίνα Προέδρου, σκηνοθέτις / σεναριογράφος.